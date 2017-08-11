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11 августа 2017, 13:56



Репертуар выберут зрители. Большую праздничную программу «День&Ночь кино – 2017» ко Дню российского кино готовит для жителей Норильска кинокомплекс «Родина».

Детский блок праздничной программы будет посвящен цирку. Парад-алле начнется в 12 часов, а продолжат его многочисленные мастер-классы, показы мультфильмов, а также игровая программа «Сегодня на арене…». Вечерний блок стартует в 18 часов. Он, в отличие от детского, насыщенного игровыми элементами, изобилует кинопоказами, для него отобраны особые фильмы – главными в них являются музыка, живопись, исполнительское искусство. Зрителям будут предложены фильмы: музыкальная мелодрама «Птица» с Иваном Охлобыстиным в главной роли и музыкой групп «Пикник», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль» и др.; фильм-выставка «Русский авангард. Революция – новое искусство для нового мира» и «Великие и неповторимые» - это фильм-концерт, состоящий из музыкальных и танцевальных фрагментов самых известных фильмов 1930-1940-х годов. Фильм демонстрируется на пленке! Насыщенная кинопрограмма будет перемежаться выступлениями норильских музыкантов, мастер-классами, открытиями выставок и розыгрышами призов. Весь день в кинотеатре будет работать видеозал. В нем будут демонстрироваться российские фильмы, вышедшие на экраны в 2015-2016 годах, из фонда КГБУК «Красноярский кинограф». Для демонстрации в видеозале организаторы выбрали 10 новинок, а показать смогут только пять. Поэтому на сайте кинокомплекса «Родина» открыто зрительское голосование, участники которого определяют, какие фильмы будут демонстрироваться 26 августа в видеозале. Всех любителей российского кино в эти праздничные дни ждет подарок от Фонда кино. Путем открытого всенародного голосования на портале информационного агентства ТАСС определены фильмы, которые будут показаны в рамках всероссийской акции «Ночь кино – 2017». Победителями голосования стали художественные фильмы «Кухня: последняя битва» режиссера Антона Федотова, «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева. Лидером голосования среди отечественных анимационных проектов стала анимационная картина «Снежная королева-3: огонь и лед». Она будет показана в детском блоке программы. Праздничная программа «День&Ночь кино – 2017» осуществляется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».

Просмотров:142 С 26 на 27 августа в кинотеатре пройдет оригинальная культурная программа, содержащая разнообразные по форме мероприятия: мастер-классы, выставки, конкурсы, просмотры и обсуждения фильмов и многое другое. Программа по традиции будет состоять из двух блоков: дневного и ночного, детского и взрослого.Детский блок праздничной программы будет посвящен цирку. Парад-алле начнется в 12 часов, а продолжат его многочисленные мастер-классы, показы мультфильмов, а также игровая программа «Сегодня на арене…».Вечерний блок стартует в 18 часов. Он, в отличие от детского, насыщенного игровыми элементами, изобилует кинопоказами, для него отобраны особые фильмы – главными в них являются музыка, живопись, исполнительское искусство. Зрителям будут предложены фильмы: музыкальная мелодрама «Птица» с Иваном Охлобыстиным в главной роли и музыкой групп «Пикник», «Наутилус Помпилиус», «Мумий Тролль» и др.; фильм-выставка «Русский авангард. Революция – новое искусство для нового мира» и «Великие и неповторимые» - это фильм-концерт, состоящий из музыкальных и танцевальных фрагментов самых известных фильмов 1930-1940-х годов. Фильм демонстрируется на пленке!Насыщенная кинопрограмма будет перемежаться выступлениями норильских музыкантов, мастер-классами, открытиями выставок и розыгрышами призов.Весь день в кинотеатре будет работать видеозал. В нем будут демонстрироваться российские фильмы, вышедшие на экраны в 2015-2016 годах, из фонда КГБУК «Красноярский кинограф». Для демонстрации в видеозале организаторы выбрали 10 новинок, а показать смогут только пять. Поэтому на сайте кинокомплекса «Родина» открыто зрительское голосование, участники которого определяют, какие фильмы будут демонстрироваться 26 августа в видеозале.Всех любителей российского кино в эти праздничные дни ждет подарок от Фонда кино. Путем открытого всенародного голосования на портале информационного агентства ТАСС определены фильмы, которые будут показаны в рамках всероссийской акции «Ночь кино – 2017». Победителями голосования стали художественные фильмы «Кухня: последняя битва» режиссера Антона Федотова, «Время первых» режиссера Дмитрия Киселева. Лидером голосования среди отечественных анимационных проектов стала анимационная картина «Снежная королева-3: огонь и лед». Она будет показана в детском блоке программы.Праздничная программа «День&Ночь кино – 2017» осуществляется в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель».