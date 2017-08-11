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11 августа 2017, 14:44



Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.

Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажиры автомобиля "Мерседес" не были пристегнуты ремнями безопасности. С места ДТП водителя и обоих пассажиров легкового автомобиля карета скорой помощи доставила в городскую больницу. Однако госпитализировали в итоге только одного пострадавшего, два других ушли на амбулаторное лечение. Водитель грузовика не пострадал. По данному факту проводится проверка.

Просмотров:150 Сотрудники Госавтоинспекции Норильска выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Напомним, 10 августа около 15 часов на 3-м км автодороги Норильск-Алыкель 34-летний водитель автомобиля КамАЗ по предварительной версии при развороте не убедился в безопасности и допустил столкновение с водителем автомобиля "Мерседес", двигавшегося в попутном направлении.Прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили, что водитель и пассажиры автомобиля "Мерседес" не были пристегнуты ремнями безопасности. С места ДТП водителя и обоих пассажиров легкового автомобиля карета скорой помощи доставила в городскую больницу. Однако госпитализировали в итоге только одного пострадавшего, два других ушли на амбулаторное лечение.Водитель грузовика не пострадал. По данному факту проводится проверка.