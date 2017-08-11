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11 августа 2017, 14:50



Юные норильчане отличились на VIII летней спартакиаде учащихся России 2017 года.

Норильские легкоатлеты учавствовали в соревнованиях в составе сборной команды Красноярского края. Из 49 команд–участниц состязаний наши легкоатлеты показали 15-й результат. В ходе состязаний отличились наши спортсмены. Даниил Фищенко занял 8-е место из 24 участников в дисциплине «прыжок в длину», Александр Арбузов занял 8-е место из 24 участников в дисциплине «прыжок тройной». Показанные результаты значительно улучшились по сравнению с выступлением в 2016 году. Отстаивали честь Норильска также спортсмены по карате, которые выступали в составе сборной команды Красноярского края. Из 40 регионов страны сборная команда Краснояркого края заняла 23-е место. Максим Цымбал завоевал бронзу в возрастной группе «Ката юниоры» 16-17 лет среди 14 участников в своей возрастной группе. Елизавета Демьяненко заняла 5-е место в возрастной группе «Ката юниорки» 16-17 лет среди 14 участников в своей возрастной группе. Виктор Комаров выступал в составе сборной команды Красноярского края по тхэквондо, сборная заняла 18-е место из 38 команд. Спортсмен занял 5-е место из 10 участников в возрастной категории 15 лет и старше.

Просмотров:118 Норильские спортсмены вернулись с финальных соревнований в рамках VIII летней спартакиады учащихся России 2017 года. Данные соревнования являются одними из основных спортивных стартов сезона, здесь соревнуются спортсмены из различных регионов нашей страны.Норильские легкоатлеты учавствовали в соревнованиях в составе сборной команды Красноярского края. Из 49 команд–участниц состязаний наши легкоатлеты показали 15-й результат.В ходе состязаний отличились наши спортсмены. Даниил Фищенко занял 8-е место из 24 участников в дисциплине «прыжок в длину», Александр Арбузов занял 8-е место из 24 участников в дисциплине «прыжок тройной». Показанные результаты значительно улучшились по сравнению с выступлением в 2016 году.Отстаивали честь Норильска также спортсмены по карате, которые выступали в составе сборной команды Красноярского края. Из 40 регионов страны сборная команда Краснояркого края заняла 23-е место. Максим Цымбал завоевал бронзу в возрастной группе «Ката юниоры» 16-17 лет среди 14 участников в своей возрастной группе. Елизавета Демьяненко заняла 5-е место в возрастной группе «Ката юниорки» 16-17 лет среди 14 участников в своей возрастной группе.Виктор Комаров выступал в составе сборной команды Красноярского края по тхэквондо, сборная заняла 18-е место из 38 команд. Спортсмен занял 5-е место из 10 участников в возрастной категории 15 лет и старше.