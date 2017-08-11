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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:49 Более 100 молодых таймырцев подали заявки о вступлении в «Юнармию»
15:18 Полицейские приглашают жителей Норильска на «Зарядку со стражем порядка».
15:00 Сотрудники ГИБДД задержали в Норильске злостного неплательщика штрафов при попытке скрыться.
14:50 Юные норильчане отличились на VIII летней спартакиаде учащихся России 2017 года.
14:44 Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
13:56 Репертуар выберут зрители. Большую праздничную программу «День&Ночь кино – 2017» ко Дню российского кино готовит для жителей Норильска кинокомплекс «Родина».
13:40 Норильские специалисты вместе с общественниками Дудинки провели рейд по торговым точкам и учреждениям сферы услуг заполярной столицы.
13:08 Минэкономразвития предлагает снимать процесс техосмотра на видео.
12:42 Норильчане продолжают болеть за участников красноярской арктической экспедиции экологической организации «Природа Сибири». Двое смельчаков не могут вырваться из плена речки Проклятая в акватории Карского моря.
12:28 Холдинг «Вертолеты России» поставил первые три специальных вертолета Ми-8АМТ для санитарной авиации Сибири и Дальнего Востока.
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