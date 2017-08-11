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11 августа 2017, 15:00

Сотрудники ГИБДД задержали в Норильске злостного неплательщика штрафов при попытке скрыться.


Накануне около 20.00 в Центральном районе Норильска сотрудниками ГИБДД был замечен мотоциклист, передвигавшийся без государственного регистрационного знака. Автопатруль принял решение об остановке транспортного средства. Однако мотоциклист требование автоинспекторов проигнорировал и продолжил движение, при этом пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора.
Задержать нарушителя удалось в одном из дворов Норильска. Сотрудники ГИБДД установили, что 23-летний норильчанин не имеет прав на управление, а из документов на мотоцикл у него есть лишь договор купли-продажи.
В отношении нарушителя составлен ряд административных материалов, в том числе за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, отсутствие водительского удостоверения, нарушение правил проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора. Транспортное средство было доставлено к отделу ГИБДД, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
Как выяснили дорожные полицейские, общая сумма неоплаченных штрафов по ранее совершенным мужчиной правонарушениям достигла 36,5 тысячи рублей. Информация о злостном неплательщике была направлена в службу судебных приставов для взыскания штрафов в принудительном порядке. В настоящее время службой судебных приставов наложен арест на мотоцикл.

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