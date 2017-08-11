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11 августа 2017, 15:18



Полицейские приглашают жителей Норильска на «Зарядку со стражем порядка».

К субботней акции присоединятся и. о. начальника ОМВД России по г. Норильску подполковник полиции Владислав Фальченко, руководство и личный состав норильской полиции и представители общественного совета. Утреннюю физическую зарядку для жителей и гостей города сотрудники полиции проведут в 10.30 на Октябрьской площади в районе дома № 1 по Ленинскому проспекту. После разогрева под руководством полицейских горожане смогут освоить некоторые приемы борьбы. В преддверии акции норильские полицейские уже провели несколько занятий для трудовых отрядов школьников. Так, утренняя «Зарядка со стражем порядка» прошла накануне на базе школы № 28, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:135 12 августа в Норильске, как и во всех в городах и районах Красноярского края пройдет ежегодная акция МВД России «Зарядка со стражем порядка», посвященная Дню физкультурника.К субботней акции присоединятся и. о. начальника ОМВД России по г. Норильску подполковник полиции Владислав Фальченко, руководство и личный состав норильской полиции и представители общественного совета.Утреннюю физическую зарядку для жителей и гостей города сотрудники полиции проведут в 10.30 на Октябрьской площади в районе дома № 1 по Ленинскому проспекту. После разогрева под руководством полицейских горожане смогут освоить некоторые приемы борьбы.В преддверии акции норильские полицейские уже провели несколько занятий для трудовых отрядов школьников. Так, утренняя «Зарядка со стражем порядка» прошла накануне на базе школы № 28, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.