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11 августа 2017, 16:49



Более 100 молодых таймырцев подали заявки о вступлении в «Юнармию»

Посвящение в юнармейцы пройдет в конце текущего месяца в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию героической обороны Диксона в годы Великой Отечественной войны. Вступить в «Юнармию» может любой школьник или военно-патриотическая организация. Цель движения – сохранение и приумножение патриотических традиций, вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить дополнительное образование и навыки оказания первой помощи. Слеты местного отделения юнармейцев будут проходить на базе Таймырского молодежного центра.

Просмотров:114 На Таймыре продолжается прием заявок от молодых людей на вступление в местное отделение всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Уже подано более 100 заявлений от юных таймырцев, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Посвящение в юнармейцы пройдет в конце текущего месяца в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-летию героической обороны Диксона в годы Великой Отечественной войны.Вступить в «Юнармию» может любой школьник или военно-патриотическая организация. Цель движения – сохранение и приумножение патриотических традиций, вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев.В свободное от учебы время юнармейцы будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях, смогут получить дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.Слеты местного отделения юнармейцев будут проходить на базе Таймырского молодежного центра.