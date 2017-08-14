Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 августа 2017, 10:09



Два ДТП со смертельным исходом произошли в Норильске в минувшую субботу,12 августа.

В результате второго происшествия погибла женщина. ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке проезда Котульского и улицы Орджоникидзе. Женщина переходила улицу Орджоникидзе возле дома № 10. Водитель внедорожника, пересекая Т-образный перекресток, видимо, посмотрел только направо, откуда могли двигаться машины, и не убедился, что с левой стороны от него нет пешеходов. В результате женщина попала под колеса машины и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Точные причины обеих аварий и гибели людей станут известны в ходе расследования.

Просмотров:331 Одно ДТП произошло в Талнахе. По предварительным данным, 29-летний водитель и его 26-летний пассажир ехали на мотоцикле «Кавасаки». Оба – без защитных шлемов. На повороте водитель вылетел на полосу встречного движения, а там столкнулся с внедорожником «Тойота». Оба мотоциклиста в результате ДТП погибли на месте. Бригаде скорой помощи, прибывшей на место аварии, осталось лишь констатировать их смерть. Водитель внедорожника не пострадал, тут же согласился пройти алкотест, который показал, что мужчина абсолютно трезв. Как стало известно, водитель мотоцикла не имел водительского удостоверения.В результате второго происшествия погибла женщина. ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке проезда Котульского и улицы Орджоникидзе. Женщина переходила улицу Орджоникидзе возле дома № 10. Водитель внедорожника, пересекая Т-образный перекресток, видимо, посмотрел только направо, откуда могли двигаться машины, и не убедился, что с левой стороны от него нет пешеходов. В результате женщина попала под колеса машины и скончалась на месте до приезда скорой помощи.Точные причины обеих аварий и гибели людей станут известны в ходе расследования.