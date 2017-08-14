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14 августа 2017, 10:10



Сегодня у православных верующих начался Успенский пост.

Завершается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого и установлен. Кроме того, сегодня отмечается Медовый спас. Верующие несут на освящение в церкви мед нового сбора.

Просмотров:155 Продолжается он всего две недели – с 14 по 27 августа. Является одним из четырех многодневных постов церковного года. По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к Великому (без мясных, молочных и рыбных продуктов). Как и во время любого православного поста, в Успенский пост важно не только телесное воздержание, но и духовное, стоит воздержаться от шумных развлечений. По состоянию здоровья благословляется послабление на пост.Завершается пост праздником Успения Пресвятой Богородицы, в честь которого и установлен.Кроме того, сегодня отмечается Медовый спас. Верующие несут на освящение в церкви мед нового сбора.