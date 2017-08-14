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14 августа 2017, 10:17



Сою и пальмовое масло возьмут под контроль.

Соответствующее письмо отправлено в Минсельхоз, который передал его на рассмотрение членам рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности, пишут «Известия»: «Для реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции… целесообразно распространить требование об обеспечении прослеживаемости на иные виды пищевой продукции, которыми производится подмена одного ингредиента другим (соевый белок, пальмовое масло), и на вещества, используемые в пищевом производстве с целью изменения физико-химических свойств конечного продукта для обмана потребителя (влагоудерживающие добавки, технический желатин и др.)». Если идея ведомства найдет поддержку, то надзорные органы смогут отслеживать в информационной системе, сколько, например, мяса и сои поступило на завод и какое количество колбасы из них в итоге получилось.

Просмотров:171 Россельхознадзор предлагает ввести контроль за перемещениями пальмового масла, сои и других компонентов, которые используют для фальсификации продуктов, сообщает НИА-Красноярск.Соответствующее письмо отправлено в Минсельхоз, который передал его на рассмотрение членам рабочей группы по противодействию незаконному обороту продукции пищевой промышленности, пишут «Известия»: «Для реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции… целесообразно распространить требование об обеспечении прослеживаемости на иные виды пищевой продукции, которыми производится подмена одного ингредиента другим (соевый белок, пальмовое масло), и на вещества, используемые в пищевом производстве с целью изменения физико-химических свойств конечного продукта для обмана потребителя (влагоудерживающие добавки, технический желатин и др.)».Если идея ведомства найдет поддержку, то надзорные органы смогут отслеживать в информационной системе, сколько, например, мяса и сои поступило на завод и какое количество колбасы из них в итоге получилось.