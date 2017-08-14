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14 августа 2017, 11:11



Газовики Норильска в выходные провели контрольный облет на вертолете магистральных газопроводов надеждинского участка.

На расстоянии 25 метров от оси газопровода запрещается разводить костры, устраивать пикники и производить какие бы то ни было работы. Для предупреждения прецедентов на этот счет существует специальное постановление правительства, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафов от 50 тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч – для юридических. В нашем случае речь идет о контроле за отдыхающими Норильска и Талнаха, которые отправляются в тундру на пикник, за грибами или ягодами. По словам заместителя начальника управления экономической безопасности и режима "Норильскгазпрома" и "Норильсктрансгаза" Юрия Шепталина, нередки случаи не просто пребывания в запретной зоне у нитки газопровода, но и разведения отдыхающими открытого огня. В этом случае, в соответствии с полномочиями, сотрудники службы безопасности имеют право совершить посадку и попросить покинуть 25-метровую запретную зону около газопровода. Вертолетный облет трубопроводов газовики проводят регулярно, особенно в жаркую и сухую погоду, когда высок риск возгорания не только по неосторожности человека, но и по природным причинам – гроза, молнии, самовозгорание сухих мхов. Во время нынешнего облета никаких нарушений выявлено не было. Всего же в этом году собственными силами газовики ликвидировали девять пожаров, потушив тундру вдоль газопроводов в общей сложности на площади около 200 га, не считая мелких локальных возгораний.

Просмотров:175 Процедура облета плановая и предназначена не только для контроля технического состояния газопроводов, но и контроля за соблюдением безопасности в специальной зоне по обе стороны трубы.На расстоянии 25 метров от оси газопровода запрещается разводить костры, устраивать пикники и производить какие бы то ни было работы. Для предупреждения прецедентов на этот счет существует специальное постановление правительства, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафов от 50 тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч – для юридических.В нашем случае речь идет о контроле за отдыхающими Норильска и Талнаха, которые отправляются в тундру на пикник, за грибами или ягодами. По словам заместителя начальника управления экономической безопасности и режима "Норильскгазпрома" и "Норильсктрансгаза" Юрия Шепталина, нередки случаи не просто пребывания в запретной зоне у нитки газопровода, но и разведения отдыхающими открытого огня. В этом случае, в соответствии с полномочиями, сотрудники службы безопасности имеют право совершить посадку и попросить покинуть 25-метровую запретную зону около газопровода.Вертолетный облет трубопроводов газовики проводят регулярно, особенно в жаркую и сухую погоду, когда высок риск возгорания не только по неосторожности человека, но и по природным причинам – гроза, молнии, самовозгорание сухих мхов.Во время нынешнего облета никаких нарушений выявлено не было. Всего же в этом году собственными силами газовики ликвидировали девять пожаров, потушив тундру вдоль газопроводов в общей сложности на площади около 200 га, не считая мелких локальных возгораний.