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14 августа 2017, 11:18



В Норильске полицейские провели для горожан «Зарядку со стражем порядка».

Стражи порядка вместе со своими детьми на личном примере решили показать норильчанам, как делать утреннюю разминку, и пригласили всех желающих присоединиться, пообещав каждому заряд бодрости и отличного настроения на весь день, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Несмотря на пасмурную погоду, под зажигательную музыку движения инструктора повторяли руководители и личный состав норильской полиции, представители общественного совета при ОМВД России по г. Норильску и просто активные норильчане, которых оказалось немало. Так, с удовольствием присоединились к субботнему мероприятию некоторые ребята из трудовых отрядов школьников, ведь накануне большой акции норильские полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» и для них. В завершение мероприятия сотрудники полиции на примере приемов борьбы продемонстрировали гостям физкультурного праздника, как проходят их рабочие тренировки. А за свою активную жизненную позицию самые маленькие физкультурники получили от стражей порядка сладкие презенты.

Просмотров:171 В День физкультурника в рамках ежегодной акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» норильские полицейские, как и их коллеги во многих других городах, провели свою зарядку для жителей северного города.Стражи порядка вместе со своими детьми на личном примере решили показать норильчанам, как делать утреннюю разминку, и пригласили всех желающих присоединиться, пообещав каждому заряд бодрости и отличного настроения на весь день, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Несмотря на пасмурную погоду, под зажигательную музыку движения инструктора повторяли руководители и личный состав норильской полиции, представители общественного совета при ОМВД России по г. Норильску и просто активные норильчане, которых оказалось немало. Так, с удовольствием присоединились к субботнему мероприятию некоторые ребята из трудовых отрядов школьников, ведь накануне большой акции норильские полицейские провели «Зарядку со стражем порядка» и для них.В завершение мероприятия сотрудники полиции на примере приемов борьбы продемонстрировали гостям физкультурного праздника, как проходят их рабочие тренировки. А за свою активную жизненную позицию самые маленькие физкультурники получили от стражей порядка сладкие презенты.