Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 августа 2017, 13:11



Руководители администрации Норильска побывали на строительной площадке перинатального центра и поздравили строителей с профессиональным праздником.

«Понятно, что объект непростой, и порой возникают различные рабочие моменты, которые требуют мгновенного вмешательства и дополнительных сил», - сказал Алексей Митленко. Алексей Михеев, представитель КГКУ «Управление капитального строительства», рассказал, что работы одновременно ведутся на всей площадке перинатального центра и в настоящий момент почти на сто процентов завершены бетонные работы по левой части здания. По центральному блоку бетонные перекрытия выполнены на 95 процентов, в правой части - примерно на 80 процентов - осталось сделать два перекрытия. Если говорить о проценте выполненных работ в целом по зданию, то на данный момент бетонные работы выполнены на 70 процентов. Полностью закончен вестибюль первого этажа, начинаются работы на втором. На этой неделе строители приступают к кровельным работам на кислородной станции. Также готовят свайное поле для строительства склада горюче-смазочных материалов и под котельную. В перспективе подготовка специальной площадки на сваях для холодильного оборудования, а также строительство теплотрассы и коллектора. В скором времени на строительную площадку придут новые подрядчики. Сейчас на перинатальном центре трудятся 260 строителей с материка, с приходом нескольких новых подрядчиков количество работников увеличится до 700 человек. Отставание в графике, которое возникло в начале лета, ликвидировано, и теперь работы ведутся четко с планом строительства, отметил Алексей Михеев. Что касается последних слухов из соцсетей об очередном якобы разрушении перинатального центра и даже гибели рабочих. Надзорные и контролирующие органы проверили информацию о возможных разрушениях, и она, к счастью, не подтвердилась. «На видео, которое «гуляет» в социальных сетях, зафиксирован момент, когда рабочие разбирают конструкцию, ранее смонтированную для заливки бетона, - добавил Алексей Михеев, - из-за плохого крепления опалубка разошлась и бетон попросту ушел сквозь конструкцию. Люди при этом не пострадали».

Просмотров:163 Заместитель руководителя администрации города по городскому хозяйству Алексей Митленко и начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов в канун профессионального праздника, который российские строители отмечают во второе воскресенье августа, побывали на строительной площадке перинатального центра. Руководители поздравили строителей и пожелали им своевременной и успешной сдачи важного для города объекта федерального значения, крепкого здоровья и семейного тыла всем строителям и в будущем новых интересных объектов.«Понятно, что объект непростой, и порой возникают различные рабочие моменты, которые требуют мгновенного вмешательства и дополнительных сил», - сказал Алексей Митленко.Алексей Михеев, представитель КГКУ «Управление капитального строительства», рассказал, что работы одновременно ведутся на всей площадке перинатального центра и в настоящий момент почти на сто процентов завершены бетонные работы по левой части здания. По центральному блоку бетонные перекрытия выполнены на 95 процентов, в правой части - примерно на 80 процентов - осталось сделать два перекрытия.Если говорить о проценте выполненных работ в целом по зданию, то на данный момент бетонные работы выполнены на 70 процентов. Полностью закончен вестибюль первого этажа, начинаются работы на втором.На этой неделе строители приступают к кровельным работам на кислородной станции. Также готовят свайное поле для строительства склада горюче-смазочных материалов и под котельную. В перспективе подготовка специальной площадки на сваях для холодильного оборудования, а также строительство теплотрассы и коллектора.В скором времени на строительную площадку придут новые подрядчики. Сейчас на перинатальном центре трудятся 260 строителей с материка, с приходом нескольких новых подрядчиков количество работников увеличится до 700 человек.Отставание в графике, которое возникло в начале лета, ликвидировано, и теперь работы ведутся четко с планом строительства, отметил Алексей Михеев.Что касается последних слухов из соцсетей об очередном якобы разрушении перинатального центра и даже гибели рабочих. Надзорные и контролирующие органы проверили информацию о возможных разрушениях, и она, к счастью, не подтвердилась.«На видео, которое «гуляет» в социальных сетях, зафиксирован момент, когда рабочие разбирают конструкцию, ранее смонтированную для заливки бетона, - добавил Алексей Михеев, - из-за плохого крепления опалубка разошлась и бетон попросту ушел сквозь конструкцию. Люди при этом не пострадали».