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14 августа 2017, 13:26



Продолжаются гастроли норильского театра в Дудинке. С ошеломляющим успехом в столице Таймыра прошла наша «Ханума».

В репертуаре дудинских гастролей – премьеры последних сезонов, дающие полное представление о том, чем сегодня «дышит» норильская «маяковка». Это постановки норильских режиссеров Анны Бабановой и Тимура Файрузова, а также режиссеров, приезжавших в наш город на ежегодную лабораторию современной драматургии «Полярка» (Андрея Гончарова и Николая Русского). Для соседней Дудинки выбраны спектакли большой и малой формы, рассчитанные на зрителей разных возрастов, вкусов и предпочтений. Для взрослых - комедии «Ханума» и «Ох, уж эта Анна!», сценическое воплощение ироничной прозы писателей русского зарубежья Сергея Довлатова и Василия Аксенова. Для детей столицы Таймыра наши артисты покажут веселые «Каро-теле-тара-дыр» (по произведениям Корнея Чуковского) и «Сказка про дождик». Всей семьей можно посмотреть новое прочтение старых-старых историй в спектаклях «Бременские музыканты», а также смешную историю в исполнении двух артистов-рассказчиков «Иван-царевич и Серый Волк».

Просмотров:139 С 12 по 20 августа на сценических площадках Дома культуры города Дудинки проходят показы семи спектаклей нашего театра. Напомним, Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского продлил 76-й сезон по сентябрь 2017 года.В репертуаре дудинских гастролей – премьеры последних сезонов, дающие полное представление о том, чем сегодня «дышит» норильская «маяковка». Это постановки норильских режиссеров Анны Бабановой и Тимура Файрузова, а также режиссеров, приезжавших в наш город на ежегодную лабораторию современной драматургии «Полярка» (Андрея Гончарова и Николая Русского).Для соседней Дудинки выбраны спектакли большой и малой формы, рассчитанные на зрителей разных возрастов, вкусов и предпочтений. Для взрослых - комедии «Ханума» и «Ох, уж эта Анна!», сценическое воплощение ироничной прозы писателей русского зарубежья Сергея Довлатова и Василия Аксенова. Для детей столицы Таймыра наши артисты покажут веселые «Каро-теле-тара-дыр» (по произведениям Корнея Чуковского) и «Сказка про дождик». Всей семьей можно посмотреть новое прочтение старых-старых историй в спектаклях «Бременские музыканты», а также смешную историю в исполнении двух артистов-рассказчиков «Иван-царевич и Серый Волк».