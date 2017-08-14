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14 августа 2017, 13:46



МФК «Норильский никель» отправился в Беларусь на второй учебно-тренировочный сбор.

Он отметил, что три контрольных матча, которые провел «Норникель», дали шанс молодым ребятам, которые были на просмотре. Эти матчи многое показали. «Сейчас мы практически определились, с кем мы будем продолжать работать, а с кем расстанемся. Мы сыграли с абсолютно разными командами, которые отличаются друг от друга по стилю и манере игры. Более индивидуально сильная команда – ереванский «Лео» и более обученная и закрытая команда – «Политех». Тактика игры последних – это как раз то, что нас ждет в Суперлиге, то есть команды, играющие от обороны. По итогам трех матчей мы определили те аспекты, над которыми сейчас необходимо работать», - рассказал Александр Соколов. Тренерский штаб и медицинский корпус команды выполнили все задачи начальной стадии подготовки. Ребята играли контрольные матчи на фоне тяжелых физических нагрузок с прикреплёнными к ним датчиками. По этим показателям мы увидели, в каком состоянии сейчас находятся футболисты. Также эти данные необходимы для более правильного формирования команды. В медицинском смысле датчики дадут понять, насколько вынослив тот или иной спортсмен и какие методы необходимы для более быстрого восстановления, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов. «Основные контрольные матчи нас ждут в Беларуси. Наша команда обновилась больше, чем на 40 процентов. Будем искать взаимодействия между игроками и формировать четверки. Именно тот состав, который будет участвовать в грядущем товарищеском международном турнире, можно будет считать оптимальным. Контрольные матчи второго УТС позволят нам сформировать команду и почерк игры», - отметил Александр Соколов. В Беларуси команду ждут двухразовые тренировки. При этом соотношение функционального тренинга к игровым занятиям меняется. Если на базовом этапе закладывался фундамент и соотношение функциональной подготовки к игровым действиям было 70 на 30, то сейчас будет наоборот. Тренировки будут носить характер отработки игровых связей и взаимодействия в четверках. В контрольных матчах в Беларуси у команды уже будут более серьезные задачи – отработка схем и тактики игры. Кстати, скорее всего, «Динамо» не будет выступать в Суперлиге. В связи с этим вполне возможно, что в команде «Никеля» могут появиться новые игроки. «Несомненно, есть ряд игроков, которые входят в круг наших интересов. И если появится возможность подписать топовых игроков, то мы это сделаем. Хочу сказать, что усиление в нашей команде будет точечное. И не только игроки «Динамо» рассматриваются, но и футболисты из других команд. Мы ведем работу по этому направлению. Но скажу, что очень хотелось бы, чтобы мини-футбольный клуб «Динамо» сохранился и выступал в Суперлиге», - пояснил Александр Соколов.

Просмотров:156 Команда будет базироваться в городе Могилеве. В преддверии выезда команды из Москвы главный тренер «Норникеля» Александр Соколов подвел краткие итоги подготовки команды к сезону. За три игры команда имеет 9 забитых и 11 пропущенных голов. Несмотря на эти цифры, говорить о том, что налицо плохая оборона или атака, пока что рано, считает тренер.Он отметил, что три контрольных матча, которые провел «Норникель», дали шанс молодым ребятам, которые были на просмотре. Эти матчи многое показали.«Сейчас мы практически определились, с кем мы будем продолжать работать, а с кем расстанемся. Мы сыграли с абсолютно разными командами, которые отличаются друг от друга по стилю и манере игры. Более индивидуально сильная команда – ереванский «Лео» и более обученная и закрытая команда – «Политех». Тактика игры последних – это как раз то, что нас ждет в Суперлиге, то есть команды, играющие от обороны. По итогам трех матчей мы определили те аспекты, над которыми сейчас необходимо работать», - рассказал Александр Соколов.Тренерский штаб и медицинский корпус команды выполнили все задачи начальной стадии подготовки. Ребята играли контрольные матчи на фоне тяжелых физических нагрузок с прикреплёнными к ним датчиками. По этим показателям мы увидели, в каком состоянии сейчас находятся футболисты. Также эти данные необходимы для более правильного формирования команды. В медицинском смысле датчики дадут понять, насколько вынослив тот или иной спортсмен и какие методы необходимы для более быстрого восстановления, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.«Основные контрольные матчи нас ждут в Беларуси. Наша команда обновилась больше, чем на 40 процентов. Будем искать взаимодействия между игроками и формировать четверки. Именно тот состав, который будет участвовать в грядущем товарищеском международном турнире, можно будет считать оптимальным. Контрольные матчи второго УТС позволят нам сформировать команду и почерк игры», - отметил Александр Соколов.В Беларуси команду ждут двухразовые тренировки. При этом соотношение функционального тренинга к игровым занятиям меняется. Если на базовом этапе закладывался фундамент и соотношение функциональной подготовки к игровым действиям было 70 на 30, то сейчас будет наоборот. Тренировки будут носить характер отработки игровых связей и взаимодействия в четверках. В контрольных матчах в Беларуси у команды уже будут более серьезные задачи – отработка схем и тактики игры.Кстати, скорее всего, «Динамо» не будет выступать в Суперлиге. В связи с этим вполне возможно, что в команде «Никеля» могут появиться новые игроки.«Несомненно, есть ряд игроков, которые входят в круг наших интересов. И если появится возможность подписать топовых игроков, то мы это сделаем. Хочу сказать, что усиление в нашей команде будет точечное. И не только игроки «Динамо» рассматриваются, но и футболисты из других команд. Мы ведем работу по этому направлению. Но скажу, что очень хотелось бы, чтобы мини-футбольный клуб «Динамо» сохранился и выступал в Суперлиге», - пояснил Александр Соколов.