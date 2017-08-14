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14 августа 2017, 14:17



Норильские депутаты готовятся к заключительной сессии. Комиссия по бюджету и собственности подготовила к утверждению ряд вопросов.

«Стоит принять некоторые поправки и внести соответствующие изменения, чтобы новый созыв уже с первого дня смог начать свою работу по исправленным документам. Сегодня на комиссии мы рассмотрели главное: корректировку бюджета. Процесс этот непрерывный, и в его рамках постоянно приходится решать вопросы экономии согласно 44-му Федеральному закону в свете обязательных конкурсных процедур, а также то, куда дополнительно можно направить сэкономленные средства для ближайшего освоения. К примеру, в бюджете нынешнего года не хватало средств для выплат бюджетникам дополнительных компенсационных выплат. Депутаты изыскали такую возможность, найдя в местном бюджете недостающих 100 миллионов рублей и выделив эти средства на ДКВ, что соответствует годовой потребности. До конца 2017 года город будет осуществлять эти выплаты без ущерба для других статей», - сказал председатель комиссии по бюджету и собственности НГСД Виктор Цюпко. Рассматривались вопросы о пенсии муниципальных служащих за выслугу лет, выделении помещений депутатам для встреч с избирателями, изменении в документах формулировки «руководитель администрации» на словосочетание «глава города» и другие. На комиссии депутаты заслушали отчет Николая Бурухина, председателя норильской контрольно-счетной палаты. Напомним, этот орган был создан местными парламентариями для надзора за деятельностью администрации. «Нарушения требований по 44-му ФЗ о своевременном размещении документов идут накопительным путем. Не проверили банковскую гарантию - нарушение, не разместили на сайте - опять нарушение и т. д. Фактически в каждой проверке фигурирует 44-й закон», - рассказал Бурухин. Вот некоторые из озвученных им нарушений: в жилфонде отсутствовала обязательная инвентаризация перед составлением отчетности; «Норильскавтодором» были заплачены штрафы из-за частичного отсутствия регистрации права на автомобильную дорогу и земельные участки; к управлению образования были замечания по оплате за школьное питание. Все замечания устранены. На комиссии были также заслушаны руководители управлений, депутаты получили соответствующие пояснения, наметили для администрации дальнейшие пути решения некоторых проблем. «Все эти нарушения - открытая информация, она предоставляется в правоохранительные органы, которые контролируют все процессы», - отметил Виктор Цюпко. К слову, председатель комиссии по бюджету и собственности оценил работу нынешнего созыва как удовлетворительную и выразил уверенность, что следующий состав НГСД будет трудиться не хуже.

Просмотров:161 На завершающей сессии депутаты намерены пересмотреть некоторые нормативные акты и положения, по которым Норильск станет жить в ближайшие годы. Это в первую очередь положения об оплате труда, работы финансового управления, управления имущества и других.«Стоит принять некоторые поправки и внести соответствующие изменения, чтобы новый созыв уже с первого дня смог начать свою работу по исправленным документам. Сегодня на комиссии мы рассмотрели главное: корректировку бюджета. Процесс этот непрерывный, и в его рамках постоянно приходится решать вопросы экономии согласно 44-му Федеральному закону в свете обязательных конкурсных процедур, а также то, куда дополнительно можно направить сэкономленные средства для ближайшего освоения. К примеру, в бюджете нынешнего года не хватало средств для выплат бюджетникам дополнительных компенсационных выплат. Депутаты изыскали такую возможность, найдя в местном бюджете недостающих 100 миллионов рублей и выделив эти средства на ДКВ, что соответствует годовой потребности. До конца 2017 года город будет осуществлять эти выплаты без ущерба для других статей», - сказал председатель комиссии по бюджету и собственности НГСД Виктор Цюпко.Рассматривались вопросы о пенсии муниципальных служащих за выслугу лет, выделении помещений депутатам для встреч с избирателями, изменении в документах формулировки «руководитель администрации» на словосочетание «глава города» и другие.На комиссии депутаты заслушали отчет Николая Бурухина, председателя норильской контрольно-счетной палаты. Напомним, этот орган был создан местными парламентариями для надзора за деятельностью администрации.«Нарушения требований по 44-му ФЗ о своевременном размещении документов идут накопительным путем. Не проверили банковскую гарантию - нарушение, не разместили на сайте - опять нарушение и т. д. Фактически в каждой проверке фигурирует 44-й закон», - рассказал Бурухин.Вот некоторые из озвученных им нарушений: в жилфонде отсутствовала обязательная инвентаризация перед составлением отчетности; «Норильскавтодором» были заплачены штрафы из-за частичного отсутствия регистрации права на автомобильную дорогу и земельные участки; к управлению образования были замечания по оплате за школьное питание. Все замечания устранены.На комиссии были также заслушаны руководители управлений, депутаты получили соответствующие пояснения, наметили для администрации дальнейшие пути решения некоторых проблем.«Все эти нарушения - открытая информация, она предоставляется в правоохранительные органы, которые контролируют все процессы», - отметил Виктор Цюпко.К слову, председатель комиссии по бюджету и собственности оценил работу нынешнего созыва как удовлетворительную и выразил уверенность, что следующий состав НГСД будет трудиться не хуже.