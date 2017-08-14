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14 августа 2017, 14:21



В норильском храме Рождества Ионна Предтечи весь первый день Успенского поста освящают мед.

Владыка Агафангел обратился к прихожанам со словами благословения на Успенский пост, отметив, что это время дается для укрепления веры. И пожелал, чтобы две недели, до праздника Успения Божией Матери 28 августа, прошли в молитве и покаянии, совершении добрых дел. Во время Успенского поста, по четвергам, 17 и 24 августа, в 18 часов состоится таинство соборования (елееосвящения), на которое необходимо записаться заблаговременно в церковной лавке.

Просмотров:131 В честь праздника Происхождения (изнесения) Честных древ Животворящего Креста Господня утром была совершена торжественная архиерейская литургия. Епископ Красноярский и Туруханский Агафангел после ее окончания совершил водосвятный молебен и по традиции освятил мед и мак.Владыка Агафангел обратился к прихожанам со словами благословения на Успенский пост, отметив, что это время дается для укрепления веры. И пожелал, чтобы две недели, до праздника Успения Божией Матери 28 августа, прошли в молитве и покаянии, совершении добрых дел.Во время Успенского поста, по четвергам, 17 и 24 августа, в 18 часов состоится таинство соборования (елееосвящения), на которое необходимо записаться заблаговременно в церковной лавке.