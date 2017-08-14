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14 августа 2017, 14:57



В Норильске, в жилом образовании Оганер, наконец-то появится долгожданная библиотека семейного чтения.

В библиотеке планируется разместить до 15 тысяч книг на любой вкус. Для жителей жилого образования это долгожданный подарок. В отличие от читателей Центрального района, Талнаха и Кайеркана, которые могут посещать библиотеки, не выезжая за пределы своего района, оганерцы до недавнего времени были лишены такой возможности, и чтобы попасть в библиотеку, им приходилось ехать в Норильск. В состав библиотеки семейного чтения войдет зал выдачи книг для взрослых и детей, зал сказок для детей, зал массовых мероприятий и небольшой читальный зал. Жесткого разделения на детский и взрослый абонемент не будет, каждый найдет для себя занятие или книжку по душе. Ну, а пока тут кипят ремонтные работы. Мастера подрядной организации шпаклюют, белят, сверлят и так далее. Качество и сроки выполнения ремонта контролирует администрация города. Вот и в этот раз ремонтируемый объект навестил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. «Цена этого муниципального контракта - 4,9 миллиона рублей. К 15 октября 2017 года будет выполнен комплекс работ по отделке помещений, замене системы вентиляции, пожароохранной сигнализации, системы отопления и выполнению перепланировки, которая требуется по нормативам для библиотек», - говорит Дмитрий Самородов. После того как будет закуплено необходимое оборудование, обустроены книгохранилище, читальный зал, абонентская группа, зал для культурно-массовых мероприятий, а также необходимые вспомогательные помещения в виде электрощитовых, различных подсобок и так далее, новая библиотека распахнет свои двери для больших и маленьких читателей. По плану это событие должно состояться к 1 сентября 2018 года. «Хочется превратить новую библиотеку в территорию творчества, развития, самообразования и увлечений, сделать библиотеку максимально удобной для детей и их родителей, а также оганерцев старшего поколения», - говорит заместитель директора ЦБС Татьяна Журавлева. В планах открыть здесь различные клубы по интересам, проводить всевозможные культурно-массовые мероприятия, встречи с интересными людьми, а возможно и душевные чаепития. «Нам очень хочется наладить сотрудничество с Оганерской школой искусств, чтобы создать некую творческую мастерскую и проводить всевозможные мастер-классы. Несмотря на то что их проводится достаточно много, интерес людей к ним по-прежнему не угасает и даже наоборот, люди просят еще чего-нибудь новенького»,- добавляет Татьяна Журавлева. Так же здесь будут оказываться дополнительные сервисные услуги для населения жилого образования, такие как: ксерокопирование документов, различные интернет-услуги и так далее.

Просмотров:141 Будущая библиотека разместится во втором подъезде дома на Югославской, 14. При выборе помещения важно было учесть не только удобное расположение для жителей жилого образования, но и соответствие требованиям по площадям, а также выведение из жилищного фонда.В библиотеке планируется разместить до 15 тысяч книг на любой вкус. Для жителей жилого образования это долгожданный подарок. В отличие от читателей Центрального района, Талнаха и Кайеркана, которые могут посещать библиотеки, не выезжая за пределы своего района, оганерцы до недавнего времени были лишены такой возможности, и чтобы попасть в библиотеку, им приходилось ехать в Норильск.В состав библиотеки семейного чтения войдет зал выдачи книг для взрослых и детей, зал сказок для детей, зал массовых мероприятий и небольшой читальный зал. Жесткого разделения на детский и взрослый абонемент не будет, каждый найдет для себя занятие или книжку по душе.Ну, а пока тут кипят ремонтные работы. Мастера подрядной организации шпаклюют, белят, сверлят и так далее. Качество и сроки выполнения ремонта контролирует администрация города. Вот и в этот раз ремонтируемый объект навестил начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов.«Цена этого муниципального контракта - 4,9 миллиона рублей. К 15 октября 2017 года будет выполнен комплекс работ по отделке помещений, замене системы вентиляции, пожароохранной сигнализации, системы отопления и выполнению перепланировки, которая требуется по нормативам для библиотек», - говорит Дмитрий Самородов.После того как будет закуплено необходимое оборудование, обустроены книгохранилище, читальный зал, абонентская группа, зал для культурно-массовых мероприятий, а также необходимые вспомогательные помещения в виде электрощитовых, различных подсобок и так далее, новая библиотека распахнет свои двери для больших и маленьких читателей. По плану это событие должно состояться к 1 сентября 2018 года.«Хочется превратить новую библиотеку в территорию творчества, развития, самообразования и увлечений, сделать библиотеку максимально удобной для детей и их родителей, а также оганерцев старшего поколения», - говорит заместитель директора ЦБС Татьяна Журавлева.В планах открыть здесь различные клубы по интересам, проводить всевозможные культурно-массовые мероприятия, встречи с интересными людьми, а возможно и душевные чаепития.«Нам очень хочется наладить сотрудничество с Оганерской школой искусств, чтобы создать некую творческую мастерскую и проводить всевозможные мастер-классы. Несмотря на то что их проводится достаточно много, интерес людей к ним по-прежнему не угасает и даже наоборот, люди просят еще чего-нибудь новенького»,- добавляет Татьяна Журавлева.Так же здесь будут оказываться дополнительные сервисные услуги для населения жилого образования, такие как: ксерокопирование документов, различные интернет-услуги и так далее.