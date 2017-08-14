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14 августа 2017, 15:27



Норильчане снова встретятся с участниками арктической экспедиции. Двое отважных путешественников добрались до Диксона.

Несмотря на мощный ветер, экипаж в составе красноярского путешественника Игоря Чапалова и полярного летчика Юрия Петрова, который сейчас возглавляет авиамоторное предприятие «Мотор» в Омске, одним рывком преодолели более 80 км. Их болельщики, среди которых немало норильчан, уже собирались в воскресенье из-за отстутствия связи призвать на помощь МЧС, теперь вздохнули с облегчением. Как выяснилось, связи не было несколько дней из-за вышедшего из строя генератора. Путешественники благодарят всех, кто переживал за них в Норильске. Игорь Чапалов, который в прошлом году уже побывал в нашем городе, преодолев путь на катамаране по Енисею от Красноярска до Дудинки, сообщил, что основными сложностями в переходе этого года от реки Норильской до Диксона были льды, мелководные участки, ветровые отливы, скалистые берега, шторма, поэтому было мало времени на чистый судовой ход. Все подробности путешествия он собирается в ближайшие дни выложить на своей странице в Фейсбуке. О времени прибытия экипажа из Диксона в Норильск пока не известно.

Просмотров:157 Арктическая экспедиция красноярской общественной экологической организации «Природа Сибири» выбралась из каменной ловушки реки Проклятой в акватории Карского моря и в минувшее воскресенье достигла порта Диксон.Несмотря на мощный ветер, экипаж в составе красноярского путешественника Игоря Чапалова и полярного летчика Юрия Петрова, который сейчас возглавляет авиамоторное предприятие «Мотор» в Омске, одним рывком преодолели более 80 км. Их болельщики, среди которых немало норильчан, уже собирались в воскресенье из-за отстутствия связи призвать на помощь МЧС, теперь вздохнули с облегчением. Как выяснилось, связи не было несколько дней из-за вышедшего из строя генератора.Путешественники благодарят всех, кто переживал за них в Норильске. Игорь Чапалов, который в прошлом году уже побывал в нашем городе, преодолев путь на катамаране по Енисею от Красноярска до Дудинки, сообщил, что основными сложностями в переходе этого года от реки Норильской до Диксона были льды, мелководные участки, ветровые отливы, скалистые берега, шторма, поэтому было мало времени на чистый судовой ход. Все подробности путешествия он собирается в ближайшие дни выложить на своей странице в Фейсбуке. О времени прибытия экипажа из Диксона в Норильск пока не известно.