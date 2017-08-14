Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 августа 2017, 15:39



В Норильске полуторамесячную малышку, пострадавшую от побоев отца, готовят к переводу в детскую городскую больницу.

Пострадавшую девочку доставили в оганерскую городскую больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом теменной кости черепа, а также множество ушибов и ссадин головы и туловища. Полученные девочкой травмы экспертами определены как опасные для жизни и квалифицируются как тяжкий вред здоровью. 03.08.2017 следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего лица. В настоящее время подозреваемый задержан и ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления. Мужчина заключен под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры г. Норильска. Как сообщили «Норильским новостям» в городской больнице, сейчас у ребенка наблюдается неплохая положительная динамика. На контрольной КТ (компьютерная томография) гематома в голове на стадии обратного развития, т. е. уменьшается. Малышка готова к переводу в детскую больницу.

Просмотров:176 Напомним, в ночное время 3 августа мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, из-за продолжительного плача ребенка стал наносить ему удары в область головы и туловища. О случившемся органам полиции рассказала няня малышки, которая, придя утром на работу, обнаружила ее в тяжелом состоянии.Пострадавшую девочку доставили в оганерскую городскую больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму с переломом теменной кости черепа, а также множество ушибов и ссадин головы и туловища.Полученные девочкой травмы экспертами определены как опасные для жизни и квалифицируются как тяжкий вред здоровью.03.08.2017 следственными органами в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего лица. В настоящее время подозреваемый задержан и ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления.Мужчина заключен под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры г. Норильска.Как сообщили «Норильским новостям» в городской больнице, сейчас у ребенка наблюдается неплохая положительная динамика. На контрольной КТ (компьютерная томография) гематома в голове на стадии обратного развития, т. е. уменьшается. Малышка готова к переводу в детскую больницу.