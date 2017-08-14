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14 августа 2017, 16:38



Два проекта получат финансирование. В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди СОНКО.

11 августа подвели итоги нынешнего конкурса. Всего было подано пять заявок: от местной общественной организации «Центр развития личности «Старт», местной общественной организации «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит», Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица», местного общественного фонда поддержки молодежи «Возможность» и благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». По результатам экспертной оценки победителями городского конкурса стали два социальных проекта: «Кроссфит - доступный спорт» общественной организации «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит», направленный на создание условий, способствующих повышению мотивации детей и взрослых к здоровому образу жизни, популяризации физической культуры и спорта через организацию бесплатных тренировок для занятий кроссфитом; а также проект «Краски города» местного общественного фонда поддержки молодежи «Возможность», благодаря которому в городе появится новый яркий уличный объект. Реализация проектов запланирована на 2017 год. Каждый из победителей получит по 200 тысяч рублей на поддержку своего проекта. Денежные средства выделяются из средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели мероприятием подпрограммы «Поддержка СОНКО в муниципальном образовании город Норильск» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» на 2017-2019 годы, сообщает пресс-служба администрации Норильска.

Просмотров:128 Городской конкурс социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций муниципального образования проводится в Норильске третий год подряд. Организатором выступает управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями администрации города Норильска.11 августа подвели итоги нынешнего конкурса. Всего было подано пять заявок: от местной общественной организации «Центр развития личности «Старт», местной общественной организации «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит», Фонда содействия людям в трудной жизненной ситуации «Горлица», местного общественного фонда поддержки молодежи «Возможность» и благотворительного фонда социальных программ «Территория добра».По результатам экспертной оценки победителями городского конкурса стали два социальных проекта: «Кроссфит - доступный спорт» общественной организации «Спортивная федерация функционального многоборья «Кроссфит», направленный на создание условий, способствующих повышению мотивации детей и взрослых к здоровому образу жизни, популяризации физической культуры и спорта через организацию бесплатных тренировок для занятий кроссфитом; а также проект «Краски города» местного общественного фонда поддержки молодежи «Возможность», благодаря которому в городе появится новый яркий уличный объект.Реализация проектов запланирована на 2017 год. Каждый из победителей получит по 200 тысяч рублей на поддержку своего проекта. Денежные средства выделяются из средств местного бюджета, предусмотренных на эти цели мероприятием подпрограммы «Поддержка СОНКО в муниципальном образовании город Норильск» муниципальной программы «Молодежь муниципального образования город Норильск в XXI веке» на 2017-2019 годы, сообщает пресс-служба администрации Норильска.