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14 августа 2017, 17:08



Внимание: опасность! В окрестностях Норильска замечен медведь.

Стоит отметить, что места, где находится изба, – многолюдные. Ежегодно в конце лета здесь бывает немало грибников. А в сентябре неподалеку проводится ежегодное восхождение на гору Сокол.

Просмотров:160 Норильские туристы, пришедшие в выходные в свою избу в восьми километрах от горнолыжной базы, недалеко от горы Сокол, обнаружили следы пребывания медведя. Бурый хищник проломил стену, забрался внутрь, свалил тяжелый металлический сейф, перевернул все вверх дном. Однако поживиться косолапому удалось только банкой сахара. Другие продукты были в сейфе, открыть который мишка не смог. На месте «преступления» зверь потерял коготь.Стоит отметить, что места, где находится изба, – многолюдные. Ежегодно в конце лета здесь бывает немало грибников. А в сентябре неподалеку проводится ежегодное восхождение на гору Сокол.