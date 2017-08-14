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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:20 Деньги на лечение четырехлетнему малышу собрали в полном объеме. В Норильске прошел первый благотворительный фестиваль «Заварка фест»
18:36 Сегодня ночью закроют для движения часть Ленинского проспекта - от Советской до Орджоникидзе. Дорожные строители приступили к завершающему этапу ремонта главной улицы Норильска.
17:08 Внимание: опасность! В окрестностях Норильска замечен медведь.
16:38 Два проекта получат финансирование. В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди СОНКО.
15:39 В Норильске полуторамесячную малышку, пострадавшую от побоев отца, готовят к переводу в детскую городскую больницу.
15:27 Норильчане снова встретятся с участниками арктической экспедиции. Двое отважных путешественников добрались до Диксона.
14:57 В Норильске, в жилом образовании Оганер, наконец-то появится долгожданная библиотека семейного чтения.
14:21 В норильском храме Рождества Ионна Предтечи весь первый день Успенского поста освящают мед.
14:17 Норильские депутаты готовятся к заключительной сессии. Комиссия по бюджету и собственности подготовила к утверждению ряд вопросов.
13:46 МФК «Норильский никель» отправился в Беларусь на второй учебно-тренировочный сбор.
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