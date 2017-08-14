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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 августа 2017, 18:36

Сегодня ночью закроют для движения часть Ленинского проспекта - от Советской до Орджоникидзе. Дорожные строители приступили к завершающему этапу ремонта главной улицы Норильска.


Задержка с проведением ремонтных работ на Ленинском проспекте вызвана ухудшением погодных условий. Напомним, ремонт Ленинского проспекта, а это 57,2 тысячи квадратных метров, выполняется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногорода», затраты по которой составили 147 миллионов рублей. По условиям муниципального контракта все работы должны быть выполнены до 10 сентября.
На сегодня выполнены работы: на участке от памятника Ленину до улицы Павлова - 20 тысяч 241 квадратный метр; от Павлова до Советской - 4,5 тысячи квадратных метров. Осталось отремонтировать более 32 тысяч квадратных метров на участке от улицы Советской до перекрестка Ленинский проспект - улица Орджоникидзе.
Из 15 тысяч квадратных метров тротуарной плитки осталось перестелить порядка двух тысяч квадратных метров. Из 4,5 тысячи метров бордюрного камня сделано три тысячи.
На втором этапе ремонтных работ с 7 августа была перекрыта часть Ленинского проспекта - от улицы Павлова до Советской. Здесь велись работы по полной замене асфальтобетонного покрытия на четной и нечетной сторонах улицы. Планировалось, что работы на этом участке продлятся до 12 августа включительно, но из-за проливных дождей работы приходилось не раз приостанавливать. По условиям технического регламента асфальтировка может выполняться только при сухой погоде и температуре дорожного покрытия до плюс пяти градусов. Пока задержка по ремонтным работам небольшая и составляет всего двое суток, и есть надежда, что ремонтные работы по всей протяженности Ленинского проспекта завершатся согласно графику, то есть до 28 августа.
Сегодня ночью закрыли для движения транспорта участок от улицы Советской до перекрестка Ленинский проспект - улица Орджоникидзе. Перекресток улица Советская - Ленинский проспект остается открытым, и через него будет идти основное движение муниципального транспорта. Автобусы и автомобили будут двигаться от улицы Красноярской по Комсомольской до перекрестка улица Советская - улица Комсомольская, затем спускаться по улице Советской до Ленинского проспекта и далее продолжать движение по своим маршрутам уже по центральной улице города. В обратном направлении движение транспорта будет осуществляться по аналогичному маршруту.
«Сегодня в 23.00 мы открываем участок от улицы Советской до перекрестка Ленинский проспект - улица Орджоникидзе на период с 15 по 28 августа», - говорит Олег Крист, начальник «Норильскавтодора».
«Что касается качества выполненных работ на промежутке Ленинского проспекта от улицы Павлова до улицы Советской, то пока подрядная организация для приемки этот участок не предъявляла, но сегодня утром я осматривал его, и у меня есть ряд замечаний. Они касаются занижения тротуара в районе пешеходных переходов, которые необходимы для безопасного движения маломобильных групп населения. Замечания будут устраняться в рабочем порядке, и до тех пор, пока это не будет сделано, работы приняты не будут», - добавил Олег Крист.
Время закрытия перекрестка Ленинский проспект -у лица Советская остается неизменным, 19 и 20 августа он будет перекрыт для всех видов транспорта. Автобусы и автомобили будут осуществлять движение по улице Комсомольской.

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