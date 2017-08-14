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14 августа 2017, 19:20



Деньги на лечение четырехлетнему малышу собрали в полном объеме. В Норильске прошел первый благотворительный фестиваль «Заварка фест»

Идея провести благотворительный фестиваль в новом формате принадлежит благотворительному фонду «69 параллель». Цель - собрать 129 тысяч рублей для очередного курса восстановительного лечения четырехлетнему норильчанину Максиму Пономареву, которому три года назад был поставлен диагноз ДЦП. Благотворительный фонд не первый раз помогает Максиму в восстановительном лечении. Так, в прошлом году на средства, собранные на проекте «Сундук» и всевозможным ярмаркам Максим прошел курс лечения в Челябинском реабилитационном центре «Сакура». В ярком, веселом, разноплановом и интересном событии приняли участие общественные организации и мастера Большого Норильска. Байк-клуб «Полярные волки», Союз десантников, ветераны афганской войны, «Лига страйкбола», спортклуб лучного боя «Небесная арена», клуб пейнтбола «Северный бастион», казачество, региональная спортивная общественная организация «Шторм», фонд поддержки молодежи «Возможность», «Молодые волонтеры Норильска», норильские рок-музыканты и многие другие. Все, кто пришел на этот праздник получили возможность за символический благотворительный взнос прокатиться на мотоцикле или велосипеде, а после и сфотографироваться на нем; примерить военное снаряжение и подержать в руках боевое оружие; пострелять в тире и поиграть в лазертаг; купить на благотворительной ярмарке эксклюзивные подарки и сувениры; вместе с папой «отремонтировать» машину в «Папином гараже». Этот праздник объединил больших и маленьких норильчан и благодаря всеобщим усилиям цель собрать нужную сумму была достигнута и даже с лихвой. Благодаря фестивалю «Заварка», которая с этого года станет ежегодной, было собрано 152 тысячи 100 рублей. Уже в ноябре маленький Максим вместе с мамой на четыре недели отправятся на реабилитацию в город Пензу, в физкультурно-оздоровительный центр «Адели-Пенза». В этом центре с детьми с диагнозом ДЦП по комплексной программе проводят занятия с помощью лечебного костюма «Адели». Опытный специалист определяет проблемные мышцы, которые особенно нуждаются в тренировке и настраивает костюм индивидуально, под каждого ребенка. При занятиях в костюме у ребенка происходит перераспределение нагрузки на мышцы и суставы, снижается тонус и появляется желание приобретать новые и такие нужные навыки как сидеть, ходить, держать спинку. А комплексные программы помогают детям улучшить способности к передвижению, моторику, координацию и речь, стать более самостоятельными. В большинстве случаев результаты, достигнутые такими тренировками, сохраняются, а иногда даже улучшаются после прекращения занятий. Мама Максима - Екатерина от всей души благодарит всех норильчан, откликнувшихся на призыв о помощи и принявших участие в «Заварке фест» и верит, что поддержка большинства горожан поможет Максиму в лечении.

Просмотров:128 Более трех тысяч норильчан приняли участие в первом благотворительном фестивале «Заварка фест», который прошел в субботу на площади Горняков в Талнахе.Идея провести благотворительный фестиваль в новом формате принадлежит благотворительному фонду «69 параллель». Цель - собрать 129 тысяч рублей для очередного курса восстановительного лечения четырехлетнему норильчанину Максиму Пономареву, которому три года назад был поставлен диагноз ДЦП. Благотворительный фонд не первый раз помогает Максиму в восстановительном лечении. Так, в прошлом году на средства, собранные на проекте «Сундук» и всевозможным ярмаркам Максим прошел курс лечения в Челябинском реабилитационном центре «Сакура».В ярком, веселом, разноплановом и интересном событии приняли участие общественные организации и мастера Большого Норильска. Байк-клуб «Полярные волки», Союз десантников, ветераны афганской войны, «Лига страйкбола», спортклуб лучного боя «Небесная арена», клуб пейнтбола «Северный бастион», казачество, региональная спортивная общественная организация «Шторм», фонд поддержки молодежи «Возможность», «Молодые волонтеры Норильска», норильские рок-музыканты и многие другие.Все, кто пришел на этот праздник получили возможность за символический благотворительный взнос прокатиться на мотоцикле или велосипеде, а после и сфотографироваться на нем; примерить военное снаряжение и подержать в руках боевое оружие; пострелять в тире и поиграть в лазертаг; купить на благотворительной ярмарке эксклюзивные подарки и сувениры; вместе с папой «отремонтировать» машину в «Папином гараже». Этот праздник объединил больших и маленьких норильчан и благодаря всеобщим усилиям цель собрать нужную сумму была достигнута и даже с лихвой. Благодаря фестивалю «Заварка», которая с этого года станет ежегодной, было собрано 152 тысячи 100 рублей.Уже в ноябре маленький Максим вместе с мамой на четыре недели отправятся на реабилитацию в город Пензу, в физкультурно-оздоровительный центр «Адели-Пенза». В этом центре с детьми с диагнозом ДЦП по комплексной программе проводят занятия с помощью лечебного костюма «Адели». Опытный специалист определяет проблемные мышцы, которые особенно нуждаются в тренировке и настраивает костюм индивидуально, под каждого ребенка. При занятиях в костюме у ребенка происходит перераспределение нагрузки на мышцы и суставы, снижается тонус и появляется желание приобретать новые и такие нужные навыки как сидеть, ходить, держать спинку. А комплексные программы помогают детям улучшить способности к передвижению, моторику, координацию и речь, стать более самостоятельными. В большинстве случаев результаты, достигнутые такими тренировками, сохраняются, а иногда даже улучшаются после прекращения занятий.Мама Максима - Екатерина от всей души благодарит всех норильчан, откликнувшихся на призыв о помощи и принявших участие в «Заварке фест» и верит, что поддержка большинства горожан поможет Максиму в лечении.