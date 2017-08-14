Фото новости:

День Города


Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 августа 2017, 19:20

Деньги на лечение четырехлетнему малышу собрали в полном объеме. В Норильске прошел первый благотворительный фестиваль «Заварка фест»


Более трех тысяч норильчан приняли участие в первом благотворительном фестивале «Заварка фест», который прошел в субботу на площади Горняков в Талнахе.
Идея провести благотворительный фестиваль в новом формате принадлежит благотворительному фонду «69 параллель». Цель - собрать 129 тысяч рублей для очередного курса восстановительного лечения четырехлетнему норильчанину Максиму Пономареву, которому три года назад был поставлен диагноз ДЦП. Благотворительный фонд не первый раз помогает Максиму в восстановительном лечении. Так, в прошлом году на средства, собранные на проекте «Сундук» и всевозможным ярмаркам Максим прошел курс лечения в Челябинском реабилитационном центре «Сакура».
В ярком, веселом, разноплановом и интересном событии приняли участие общественные организации и мастера Большого Норильска. Байк-клуб «Полярные волки», Союз десантников, ветераны афганской войны, «Лига страйкбола», спортклуб лучного боя «Небесная арена», клуб пейнтбола «Северный бастион», казачество, региональная спортивная общественная организация «Шторм», фонд поддержки молодежи «Возможность», «Молодые волонтеры Норильска», норильские рок-музыканты и многие другие.
Все, кто пришел на этот праздник получили возможность за символический благотворительный взнос прокатиться на мотоцикле или велосипеде, а после и сфотографироваться на нем; примерить военное снаряжение и подержать в руках боевое оружие; пострелять в тире и поиграть в лазертаг; купить на благотворительной ярмарке эксклюзивные подарки и сувениры; вместе с папой «отремонтировать» машину в «Папином гараже». Этот праздник объединил больших и маленьких норильчан и благодаря всеобщим усилиям цель собрать нужную сумму была достигнута и даже с лихвой. Благодаря фестивалю «Заварка», которая с этого года станет ежегодной, было собрано 152 тысячи 100 рублей.
Уже в ноябре маленький Максим вместе с мамой на четыре недели отправятся на реабилитацию в город Пензу, в физкультурно-оздоровительный центр «Адели-Пенза». В этом центре с детьми с диагнозом ДЦП по комплексной программе проводят занятия с помощью лечебного костюма «Адели». Опытный специалист определяет проблемные мышцы, которые особенно нуждаются в тренировке и настраивает костюм индивидуально, под каждого ребенка. При занятиях в костюме у ребенка происходит перераспределение нагрузки на мышцы и суставы, снижается тонус и появляется желание приобретать новые и такие нужные навыки как сидеть, ходить, держать спинку. А комплексные программы помогают детям улучшить способности к передвижению, моторику, координацию и речь, стать более самостоятельными. В большинстве случаев результаты, достигнутые такими тренировками, сохраняются, а иногда даже улучшаются после прекращения занятий.
Мама Максима - Екатерина от всей души благодарит всех норильчан, откликнувшихся на призыв о помощи и принявших участие в «Заварке фест» и верит, что поддержка большинства горожан поможет Максиму в лечении.

Просмотров:128
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 14 августа 2017 
19:20   Деньги на лечение четырехлетнему малышу собрали в полном объеме. В Норильске прошел первый благотворительный фестиваль «Заварка фест» 18:36   Сегодня ночью закроют для движения часть Ленинского проспекта - от Советской до Орджоникидзе. Дорожные строители приступили к завершающему этапу ремонта главной улицы Норильска.
17:08   Внимание: опасность! В окрестностях Норильска замечен медведь. 16:38   Два проекта получат финансирование. В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди СОНКО.
15:39   В Норильске полуторамесячную малышку, пострадавшую от побоев отца, готовят к переводу в детскую городскую больницу. 15:27   Норильчане снова встретятся с участниками арктической экспедиции. Двое отважных путешественников добрались до Диксона.
14:57   В Норильске, в жилом образовании Оганер, наконец-то появится долгожданная библиотека семейного чтения. 14:21   В норильском храме Рождества Ионна Предтечи весь первый день Успенского поста освящают мед.
14:17   Норильские депутаты готовятся к заключительной сессии. Комиссия по бюджету и собственности подготовила к утверждению ряд вопросов. 13:46   МФК «Норильский никель» отправился в Беларусь на второй учебно-тренировочный сбор.
13:26   Продолжаются гастроли норильского театра в Дудинке. С ошеломляющим успехом в столице Таймыра прошла наша «Ханума». 13:11   Руководители администрации Норильска побывали на строительной площадке перинатального центра и поздравили строителей с профессиональным праздником.
11:18   В Норильске полицейские провели для горожан «Зарядку со стражем порядка». 11:11   Газовики Норильска в выходные провели контрольный облет на вертолете магистральных газопроводов надеждинского участка.
10:17   Сою и пальмовое масло возьмут под контроль. 10:10   Сегодня у православных верующих начался Успенский пост.
10:09   Два ДТП со смертельным исходом произошли в Норильске в минувшую субботу,12 августа.

 11 августа 2017 
16:49   Более 100 молодых таймырцев подали заявки о вступлении в «Юнармию» 15:18   Полицейские приглашают жителей Норильска на «Зарядку со стражем порядка».
15:00   Сотрудники ГИБДД задержали в Норильске злостного неплательщика штрафов при попытке скрыться. 14:50   Юные норильчане отличились на VIII летней спартакиаде учащихся России 2017 года.
14:44   Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. 13:56   Репертуар выберут зрители. Большую праздничную программу «День&Ночь кино – 2017» ко Дню российского кино готовит для жителей Норильска кинокомплекс «Родина».
13:40   Норильские специалисты вместе с общественниками Дудинки провели рейд по торговым точкам и учреждениям сферы услуг заполярной столицы. 13:08   Минэкономразвития предлагает снимать процесс техосмотра на видео.
12:42   Норильчане продолжают болеть за участников красноярской арктической экспедиции экологической организации «Природа Сибири». Двое смельчаков не могут ... 12:28   Холдинг «Вертолеты России» поставил первые три специальных вертолета Ми-8АМТ для санитарной авиации Сибири и Дальнего Востока.
10:38   Контрольный матч с петербургским «Политехом» закончился для МФК «Норильский никель» поражением. 10:38   Интерактивная инсталляция на основе образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель», станет одной из площадок поэтического фестиваля России в Мурманской области.

 10 августа 2017 
18:08   Сегодня в Норильске прошла жеребьевка по распределению печатной площади для агитации. 17:49   ДТП в промзоне Норильска. В районе хвостохранилища «Лебяжье» столкнулись КамАЗ и «Мерседес».
17:45   В Дудинке начали ремонт старейшего спортивного сооружения. 17:21   Служба МЧС предупреждает об опасности - в окрестностях Дудинки замечен медведь.
17:10   Молодая норильчанка предстанет перед судом за кражу у мужчины, с которым познакомилась в сети Интернет. 17:06   В таймырском поселке Левинские Пески решился вопрос переселения жителей аварийного дома 1979 года постройки.
16:51   В бюджет Норильска на текущий год и плановый период 2018-2019 годов внесены изменения. 16:50   На реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство» в этом году в Норильске предусмотрено 99 миллионов рублей.
16:46   В программу капремонтов внесли корректировки. Сегодня в Норильске прошло заключительное заседание комиссии по городскому хозяйству депутатского корпуса нынешнего созыва. 16:09   При покупке жилья в новостройке ставки по ипотеке с учетом страхования жизни и подтверждения дохода составят 9,4 - 10,0%.
15:46   Норильский Дворец творчества детей и молодежи объявляет о начале нового творческого сезона. 14:39   Яркость и четкость 3D-изображения увеличена в три раза! В Норильске в кинотеатре «Родина» установили новую 3D-систему.
14:31   В Норильске будут судить женщину за серию краж из парфюмерного магазина. 14:17   Больших и маленьких дудинцев ждет встреча с театральным искусством. Заполярный драматический отправляется на неделю в столицу Таймыра.
14:06   Выставку нганасанской одежды, украшений и утвари из Норильска повезли в Красноярск. Смотр этнокультурных центров начинает свою работу. 13:53   Около 800 тысяч мальков хариуса, выращенных на рыбоводно-инкубационном заводе в Норильске, выпустили в Енисей.
13:41   Встреча с давним знакомым. Сегодня «Норникель» сыграет с «Политехом». 13:31   Норильск присоединяется к общекраевой акции «Пора в школу».
13:25   Утверждены сроки промывки теплосетей. Администрация Норильска опубликовала график временного отключения горячего водоснабжения. 12:45   В целом отработали хорошо. В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной деятельности за июль и определили планы на текущий месяц.
11:30   По версии Forbes «Норникель» вошел в число самых инновационных компаний мира.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх