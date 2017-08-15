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15 августа 2017, 10:49



В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

С начала года полицейские провели семь аналогичных профилактических мероприятий, в ходе которых к ответственности привлечены 367 норильчан, которые проигнорировали своевременную оплату административных штрафов. Стражи порядка напоминают, что согласно КоАП РФ на граждан, которые не оплатили административный штраф в установленный срок, может быть наложен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Просмотров:191 В рамках операции «Должник», которая продлится до 18 августа, полицейские будут устанавливать местонахождение злостных неплательщиков административных штрафов и привлекать их к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.С начала года полицейские провели семь аналогичных профилактических мероприятий, в ходе которых к ответственности привлечены 367 норильчан, которые проигнорировали своевременную оплату административных штрафов.Стражи порядка напоминают, что согласно КоАП РФ на граждан, которые не оплатили административный штраф в установленный срок, может быть наложен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.