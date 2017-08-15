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15 августа 2017, 11:07



Два злоумышленника ответят перед судом за хищение отопительных радиаторов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастны два жителя Норильска, один из которых ранее был неоднократно судим. Обоих злоумышленников задержали. Как установили полицейские, не имеющие постоянной работы мужчины 29 и 32 лет решили подзаработать преступным путем. Сообщники проникли в вагон, расположенный возле складов производственного объединения и используемый для хранения товарно-материальных ценностей, и похитили из него четыре отопительных радиатора стоимостью порядка 40 тысяч рублей. Похищенное погрузили на санки и отвезли в пункт приема металла. Причем один из приборов при погрузке злоумышленники потеряли, а вырученные за сдачу трех других 800 рублей потратили на продукты и спиртное. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище». Теперь злоумышленникам грозит срок до пяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, приговора которого злоумышленники дожидаются под стражей.

Просмотров:180 В январе текущего года с сообщением о хищении отопительных радиаторов в дежурную часть полиции обратился представитель производственной организации.В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастны два жителя Норильска, один из которых ранее был неоднократно судим. Обоих злоумышленников задержали.Как установили полицейские, не имеющие постоянной работы мужчины 29 и 32 лет решили подзаработать преступным путем. Сообщники проникли в вагон, расположенный возле складов производственного объединения и используемый для хранения товарно-материальных ценностей, и похитили из него четыре отопительных радиатора стоимостью порядка 40 тысяч рублей. Похищенное погрузили на санки и отвезли в пункт приема металла. Причем один из приборов при погрузке злоумышленники потеряли, а вырученные за сдачу трех других 800 рублей потратили на продукты и спиртное.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище». Теперь злоумышленникам грозит срок до пяти лет лишения свободы.Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, приговора которого злоумышленники дожидаются под стражей.