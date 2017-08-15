Фото новости:

День Города


Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 августа 2017, 11:07

Два злоумышленника ответят перед судом за хищение отопительных радиаторов.


В январе текущего года с сообщением о хищении отопительных радиаторов в дежурную часть полиции обратился представитель производственной организации.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники уголовного розыска установили, что к хищению причастны два жителя Норильска, один из которых ранее был неоднократно судим. Обоих злоумышленников задержали.
Как установили полицейские, не имеющие постоянной работы мужчины 29 и 32 лет решили подзаработать преступным путем. Сообщники проникли в вагон, расположенный возле складов производственного объединения и используемый для хранения товарно-материальных ценностей, и похитили из него четыре отопительных радиатора стоимостью порядка 40 тысяч рублей. Похищенное погрузили на санки и отвезли в пункт приема металла. Причем один из приборов при погрузке злоумышленники потеряли, а вырученные за сдачу трех других 800 рублей потратили на продукты и спиртное.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в хранилище». Теперь злоумышленникам грозит срок до пяти лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, приговора которого злоумышленники дожидаются под стражей.

Просмотров:180
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 15 августа 2017 
19:29   Норильск - единственный город в крае, который успешно решает вопрос обеспечения жильем детей-сирот 19:09   Норильские полицейские раскрыли крупную кражу с банковской карты
19:03   Вместо денег может получить срок. В Норильске будут судить продавца кинокафе за кражу дневной выручки 18:36   В «красной» реке появится жизнь? Второй этап комплексного исследования рек Далдыкан и Амбарная завершился в эти дни Норильске
18:26   Норильские депутаты отработали 39-ую заключительную сессию. Началась подготовка к новому политическому сезону 18:25   Нового главу Норильска выберут в сентябре
16:41   В Дудинке пройдет заключительный этап фестиваля семейного творчества. Награда участникам - билеты на гастрольный спектакль норильского театра. 16:33   В Норильске возбуждено очередное уголовное дело в отношении пьяного водителя.
15:22   В Норильске стартовала всероссийская межведомственная акция «Помоги пойти учиться». 15:17   Бойцы трудовых отрядов школьников подводят итоги летней работы. В Норильске завершается 47-й сезон ТОШ.
14:06   В Норильск вернулись участники второй смены православной экологической экспедиции «Лама-2017». 13:55   Сегодня в PolArt-резиденции музея Норильска пройдет мастер-класс ассоциации норильских дизайнеров (АНОД).
13:44   Енисейское пароходство планирует завершить доставку угля на Диксон к середине сентября. 12:59   В Норильске в ходе избирательной кампании начались активные встречи кандидатов с избирателями непосредственно по месту жительства.
11:15   Один год и восемь месяцев в колонии-поселении проведет 20-летний норильчанин за кражу портмоне. 11:07   Два злоумышленника ответят перед судом за хищение отопительных радиаторов.
10:49   В Норильске проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».

 14 августа 2017 
19:20   Деньги на лечение четырехлетнему малышу собрали в полном объеме. В Норильске прошел первый благотворительный фестиваль «Заварка-фест». 18:36   Сегодня ночью закроют для движения часть Ленинского проспекта - от Советской до Орджоникидзе. Дорожные строители приступили к завершающему этапу ремонта главной улицы Норильска.
17:08   Внимание: опасность! В окрестностях Норильска замечен медведь. 16:38   Два проекта получат финансирование. В Норильске подвели итоги городского конкурса социальных проектов среди СОНКО.
15:39   В Норильске полуторамесячную малышку, пострадавшую от побоев отца, готовят к переводу в детскую городскую больницу. 15:27   Норильчане снова встретятся с участниками арктической экспедиции. Двое отважных путешественников добрались до Диксона.
14:57   В Норильске, в жилом образовании Оганер, наконец-то появится долгожданная библиотека семейного чтения. 14:21   В норильском храме Рождества Ионна Предтечи весь первый день Успенского поста освящают мед.
14:17   Норильские депутаты готовятся к заключительной сессии. Комиссия по бюджету и собственности подготовила к утверждению ряд вопросов. 13:46   МФК «Норильский никель» отправился в Беларусь на второй учебно-тренировочный сбор.
13:26   Продолжаются гастроли норильского театра в Дудинке. С ошеломляющим успехом в столице Таймыра прошла наша «Ханума». 13:11   Руководители администрации Норильска побывали на строительной площадке перинатального центра и поздравили строителей с профессиональным праздником.
11:18   В Норильске полицейские провели для горожан «Зарядку со стражем порядка». 11:11   Газовики Норильска в выходные провели контрольный облет на вертолете магистральных газопроводов надеждинского участка.
10:17   Сою и пальмовое масло возьмут под контроль. 10:10   Сегодня у православных верующих начался Успенский пост.
10:09   Два ДТП со смертельным исходом произошли в Норильске в минувшую субботу,12 августа.

 11 августа 2017 
16:49   Более 100 молодых таймырцев подали заявки о вступлении в «Юнармию» 15:18   Полицейские приглашают жителей Норильска на «Зарядку со стражем порядка».
15:00   Сотрудники ГИБДД задержали в Норильске злостного неплательщика штрафов при попытке скрыться. 14:50   Юные норильчане отличились на VIII летней спартакиаде учащихся России 2017 года.
14:44   Норильские госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. 13:56   Репертуар выберут зрители. Большую праздничную программу «День&Ночь кино – 2017» ко Дню российского кино готовит для жителей Норильска кинокомплекс «Родина».
13:40   Норильские специалисты вместе с общественниками Дудинки провели рейд по торговым точкам и учреждениям сферы услуг заполярной столицы. 13:08   Минэкономразвития предлагает снимать процесс техосмотра на видео.
12:42   Норильчане продолжают болеть за участников красноярской арктической экспедиции экологической организации «Природа Сибири». Двое смельчаков не могут ... 12:28   Холдинг «Вертолеты России» поставил первые три специальных вертолета Ми-8АМТ для санитарной авиации Сибири и Дальнего Востока.
10:38   Контрольный матч с петербургским «Политехом» закончился для МФК «Норильский никель» поражением. 10:38   Интерактивная инсталляция на основе образцов горной породы, полученных при геологоразведке компанией «Норникель», станет одной из площадок поэтического фестиваля России в Мурманской области.

 10 августа 2017 
18:08   Сегодня в Норильске прошла жеребьевка по распределению печатной площади для агитации. 17:49   ДТП в промзоне Норильска. В районе хвостохранилища «Лебяжье» столкнулись КамАЗ и «Мерседес».
17:45   В Дудинке начали ремонт старейшего спортивного сооружения. 17:21   Служба МЧС предупреждает об опасности - в окрестностях Дудинки замечен медведь.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх