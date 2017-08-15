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15 августа 2017, 11:15



Один год и восемь месяцев в колонии-поселении проведет 20-летний норильчанин за кражу портмоне.

Под подозрение стражей порядка попал молодой человек, с которым потерпевший несколькими днями ранее познакомился на улице. Как установили полицейские, приветливый житель Талнаха разговорился с молодым человеком, которого даже пригласил к себе с целью распития спиртного. В ходе совместного времяпрепровождения вместе с новым знакомым он отправился в магазин, где приобрел продукты питания и алкогольные напитки, а после расчета неаккуратно выронил портмоне. Его спутник незаметно подобрал кошелек, проводил его хозяина до подъезда и, отказавшись от приглашения, отправился тратить денежные средства с карты потерпевшего на развлечения и отдых в ночных заведениях города. Для обналичивания денег злоумышленник использовал пин-код, который запомнил в то время, когда заявитель совершал покупки в его присутствии. 20-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и находился на испытательном сроке, задержали оперативники уголовного розыска. Возбуждено и доведено до суда уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного вреда потерпевшему». Злоумышленник предстал перед судом и приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Просмотров:162 27-летний житель Талнаха обратился в полицию с заявлением о краже у него банковской карты. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу, когда с его счета исчезли 77 тысяч рублей.Под подозрение стражей порядка попал молодой человек, с которым потерпевший несколькими днями ранее познакомился на улице.Как установили полицейские, приветливый житель Талнаха разговорился с молодым человеком, которого даже пригласил к себе с целью распития спиртного. В ходе совместного времяпрепровождения вместе с новым знакомым он отправился в магазин, где приобрел продукты питания и алкогольные напитки, а после расчета неаккуратно выронил портмоне. Его спутник незаметно подобрал кошелек, проводил его хозяина до подъезда и, отказавшись от приглашения, отправился тратить денежные средства с карты потерпевшего на развлечения и отдых в ночных заведениях города. Для обналичивания денег злоумышленник использовал пин-код, который запомнил в то время, когда заявитель совершал покупки в его присутствии.20-летнего подозреваемого, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и находился на испытательном сроке, задержали оперативники уголовного розыска. Возбуждено и доведено до суда уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного вреда потерпевшему».Злоумышленник предстал перед судом и приговорен к 1 году и 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.