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15 августа 2017, 12:59



В Норильске в ходе избирательной кампании начались активные встречи кандидатов с избирателями непосредственно по месту жительства.

Большинство кандидатов уже начали поквартирный обход. Жильцов не только приглашают на выборы 10 сентября, но и интересуются, как норильчане относятся к той или иной партии или кандидату. Чтобы не быть голословным, кандидаты интересуются, какими проблемами в настоящий момент и вообще озабочены жители данного подъезда, дома, района. К слову, среди норильчан встречаются люди, которые не знают ни о дате выборов, ни о них самих. В этом случае, конечно, приглашение на избирательный участок приходится как нельзя вовремя. Главными проблемами, которые озвучивают избиратели, являются претензии к управляющим компаниям – замусоренность территории, плохое состояние подъездов и придомовых территорий, отсутствие детских игровых площадок. Также жалуются на большое количество брошенных ростверков домов, долгострой, сбросы нечистот. Среди жалоб также зафиксированы строительство на придомовой территории без учета мнения жильцов, ограниченность медицинских услуг узких специалистов в отельных районах, отсутствие безопасного регулирования автомобильного движения на отдельных участках улиц. Все проблемы, которые раньше назывались наказами избирателей, записываются вместе с контактными данными, по которым можно было бы адресно ответить о ходе решения вопроса.

Просмотров:176 Кандидаты в депутаты городского Совета встречаются с избирателями, обходя квартиры в своих избирательных округах. Один из вариантов такой формы агитации – встречи с жителями города во дворах.Большинство кандидатов уже начали поквартирный обход. Жильцов не только приглашают на выборы 10 сентября, но и интересуются, как норильчане относятся к той или иной партии или кандидату. Чтобы не быть голословным, кандидаты интересуются, какими проблемами в настоящий момент и вообще озабочены жители данного подъезда, дома, района.К слову, среди норильчан встречаются люди, которые не знают ни о дате выборов, ни о них самих. В этом случае, конечно, приглашение на избирательный участок приходится как нельзя вовремя.Главными проблемами, которые озвучивают избиратели, являются претензии к управляющим компаниям – замусоренность территории, плохое состояние подъездов и придомовых территорий, отсутствие детских игровых площадок. Также жалуются на большое количество брошенных ростверков домов, долгострой, сбросы нечистот. Среди жалоб также зафиксированы строительство на придомовой территории без учета мнения жильцов, ограниченность медицинских услуг узких специалистов в отельных районах, отсутствие безопасного регулирования автомобильного движения на отдельных участках улиц.Все проблемы, которые раньше назывались наказами избирателей, записываются вместе с контактными данными, по которым можно было бы адресно ответить о ходе решения вопроса.