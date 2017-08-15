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15 августа 2017, 13:44



Енисейское пароходство планирует завершить доставку угля на Диксон к середине сентября.

В рамках северного завоза в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район АО «ЕРП» планирует доставить порядка 15 тысяч тонн каменного угля. Из них восемь тысяч тонн уже доставлено в населенные пункты: Воронцово, Казанцево, Караул, Левинские Пески, Носок, Потапово, Усть-Порт, Байкаловск, Хантайское Озеро. Оставшиеся семь тысяч тонн твердого топлива планируется доставить на Диксон. 3 августа, как только позволила ледовая обстановка, в первый рейс по маршруту Дудинка – Диксон вышел сухогрузный теплоход «Федор Наянов», оснащенный подъемным краном. За навигацию он совершит четыре таких рейса, и один – буксир «Механик Маклаков» с баржей грузоподъемностью 2500 тонн, сообщает пресс-служба Таймырскогго муниципального района. Отметим, расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 км, из них на протяжении 570 км (от поселка Усть-Порт и ниже) действуют правила морского судоходства. В связи с этим оба теплохода и баржа имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса и других нормативных документов, регламентирующих работу в морских условиях. Завершить доставку угля на Диксон Енисейское речное пароходство планирует к 15 сентября.

Просмотров:164 Для населенных пунктов Крайнего Севера снабжение предприятий ЖКХ, бюджетных учреждений, жителей частного сектора топливно-энергетическими ресурсами – важнейшая задача при подготовке к предстоящему отопительному сезону. Доставкой топлива на Таймыре занимается Енисейское речное пароходство - постоянный участник программы северного завоза.В рамках северного завоза в Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район АО «ЕРП» планирует доставить порядка 15 тысяч тонн каменного угля. Из них восемь тысяч тонн уже доставлено в населенные пункты: Воронцово, Казанцево, Караул, Левинские Пески, Носок, Потапово, Усть-Порт, Байкаловск, Хантайское Озеро. Оставшиеся семь тысяч тонн твердого топлива планируется доставить на Диксон. 3 августа, как только позволила ледовая обстановка, в первый рейс по маршруту Дудинка – Диксон вышел сухогрузный теплоход «Федор Наянов», оснащенный подъемным краном. За навигацию он совершит четыре таких рейса, и один – буксир «Механик Маклаков» с баржей грузоподъемностью 2500 тонн, сообщает пресс-служба Таймырскогго муниципального района.Отметим, расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 км, из них на протяжении 570 км (от поселка Усть-Порт и ниже) действуют правила морского судоходства. В связи с этим оба теплохода и баржа имеют усиленные корпуса, оснащены соответствующим навигационным оборудованием и эксплуатируются экипажами, прошедшими подготовку в соответствии с требованиями Морского кодекса и других нормативных документов, регламентирующих работу в морских условиях.Завершить доставку угля на Диксон Енисейское речное пароходство планирует к 15 сентября.