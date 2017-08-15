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15 августа 2017, 13:55



Сегодня в PolArt-резиденции музея Норильска пройдет мастер-класс ассоциации норильских дизайнеров (АНОД).

Напомним, «Норильские цитаты» – проект о городском норильском фольклоре. По задумке авторов в городе будет выпущена серия футболок с надписями о Норильске. Дизайнеры предложат горожанам вспомнить или придумать интересные цитаты, характерные для Норильска, а главное – близкие самим норильчанам. Каким будет шрифт, цветовое решение, возможно, графическое сопровождение текста, решат участники мастер-класса совместно с группой дизайнеров. Перед нанесением лучших цитат на футболки участники потренируются на бумаге. Как перенести свои мысли и эмоции на бумагу, в чем сила слова и как правильно показать его значение, расскажет дизайнер, фотограф, член ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) Александр Александров. Затем несколько футболок будут украшены цитатами и станут первыми экземплярами серии работ, которую широкая публика увидит на итоговой выставке-перформансе «Большая стирка». На неформатной «трикотажной» выставке зрителям будет предложено пересмотреть/«перестирать» свои взгляды на город, совместно поискать новые городские смыслы. Все необходимые для творчества расходные материалы предоставят организаторы. С собой участники могут взять футболку, которую можно будет украсить оригинальной цитатой. Участие в мастер-классе бесплатное. Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется при поддержке администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра». Мастер-класс состоится 15 августа в 18.30 в PolArt-резиденции музея Норильска (Б. Хмельницкого, 1, под. 4, цокольный этаж).

Просмотров:154 Мастер-класс состоится в рамках проекта «Норильские цитаты», ставшего победителем конкурса арт-резиденции по поддержке проектов норильских художников.Напомним, «Норильские цитаты» – проект о городском норильском фольклоре. По задумке авторов в городе будет выпущена серия футболок с надписями о Норильске.Дизайнеры предложат горожанам вспомнить или придумать интересные цитаты, характерные для Норильска, а главное – близкие самим норильчанам. Каким будет шрифт, цветовое решение, возможно, графическое сопровождение текста, решат участники мастер-класса совместно с группой дизайнеров.Перед нанесением лучших цитат на футболки участники потренируются на бумаге. Как перенести свои мысли и эмоции на бумагу, в чем сила слова и как правильно показать его значение, расскажет дизайнер, фотограф, член ассоциации норильских дизайнеров (АНОД) Александр Александров.Затем несколько футболок будут украшены цитатами и станут первыми экземплярами серии работ, которую широкая публика увидит на итоговой выставке-перформансе «Большая стирка». На неформатной «трикотажной» выставке зрителям будет предложено пересмотреть/«перестирать» свои взгляды на город, совместно поискать новые городские смыслы.Все необходимые для творчества расходные материалы предоставят организаторы. С собой участники могут взять футболку, которую можно будет украсить оригинальной цитатой. Участие в мастер-классе бесплатное.Грантовая программа PolArt-резиденции реализуется при поддержке администрации города Норильска, компании «Норникель» в рамках благотворительной программы «Мир новых возможностей», а также при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».Мастер-класс состоится 15 августа в 18.30 в PolArt-резиденции музея Норильска (Б. Хмельницкого, 1, под. 4, цокольный этаж).