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15 августа 2017, 14:06



В Норильск вернулись участники второй смены православной экологической экспедиции «Лама-2017».

Семейный православный лагерь был сформирован по благословению управляющего епархией Преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и Туруханского. Вместе с детьми на Ламе обе смены был благочинный Норильского округа протоиерей Владимир Иванов. Батюшка стал духовником экспедиции. «Мы жили в стационарно оборудованном палатками лагере на берегу озера Лама, поднимались в горы, вместе с сотрудниками ФБГУ «Заповедники Таймыра» дети изучали флору и фауну, описывали район, вели дневники «Юного эколога». Батюшка совершал службы, дети вместе с ним читали молитвенные правила и акафисты», - рассказывает о поездке начальник сборов, руководитель детско-юношеского центра «Православный Север» Юрий Чумак. Научно-исследовательская составляющая экспедиции предполагала определение места под строительство станка с часовней на Ламе, а событием номер один стала установка креста на мысе, который с легкой руки отца Владимира был назван Крестовоздвиженским. Крест водрузили у залива на мысе, напротив реки Бучерама, где в свое время Николай Урванцев поставил небольшую избушку, которая стоит и по сей день. Во второй смене ребята и взрослые навели порядок в избе и вокруг нее, установили на этом историческом объекте памятную табличку. Главной целью сборов стала организация отдыха и оздоровления детей, популяризация экологического туризма в регионе, а также духовно-нравственное, экологическое и военно-спортивное воспитание.

Просмотров:146 14 детей и 13 взрослых отдыхали в семейном православном лагере в две смены: первая смена продолжалась с 24 по 31 июля, вторая - с 7 по 14 августа.Семейный православный лагерь был сформирован по благословению управляющего епархией Преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и Туруханского. Вместе с детьми на Ламе обе смены был благочинный Норильского округа протоиерей Владимир Иванов. Батюшка стал духовником экспедиции.«Мы жили в стационарно оборудованном палатками лагере на берегу озера Лама, поднимались в горы, вместе с сотрудниками ФБГУ «Заповедники Таймыра» дети изучали флору и фауну, описывали район, вели дневники «Юного эколога». Батюшка совершал службы, дети вместе с ним читали молитвенные правила и акафисты», - рассказывает о поездке начальник сборов, руководитель детско-юношеского центра «Православный Север» Юрий Чумак.Научно-исследовательская составляющая экспедиции предполагала определение места под строительство станка с часовней на Ламе, а событием номер один стала установка креста на мысе, который с легкой руки отца Владимира был назван Крестовоздвиженским. Крест водрузили у залива на мысе, напротив реки Бучерама, где в свое время Николай Урванцев поставил небольшую избушку, которая стоит и по сей день. Во второй смене ребята и взрослые навели порядок в избе и вокруг нее, установили на этом историческом объекте памятную табличку.Главной целью сборов стала организация отдыха и оздоровления детей, популяризация экологического туризма в регионе, а также духовно-нравственное, экологическое и военно-спортивное воспитание.