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15 августа 2017, 15:17



Бойцы трудовых отрядов школьников подводят итоги летней работы. В Норильске завершается 47-й сезон ТОШ.

В этом году работодателями участников трудовых отрядов школьников стали 40 образовательных учреждений, подведомственных управлению общего и дошкольного образования, учреждения, подведомственные управлению по спорту, управлению по делам культуры и искусства, управлению социальной политики, информационный центр «Норильские новости» и городские организации. На протяжении всего трудового сезона ребята занимались озеленением газонов и пришкольных площадок, поливали и высаживали цветы в кабинетах, принимали участие в ремонте учреждения. Помогли школьники облагородить и территории учреждений культуры и спорта, поддержать порядок на улицах Центрального района, районов Талнах, Кайеркан, жилом образовании Оганер. Под руководством опытных воспитателей-наставников тошевцы занимались очисткой придворовых территорий, покраской поребриков и ограждений, посевом травы и высадкой кустарников на клумбах и газонах. В этом году ребята благоустраивали самые значимые для города места - площадь Памяти Героев, мемориальные комплексы «Черный тюльпан» и «Норильская Голгофа». Среди 66 отрядов ТОШ были проведены традиционные конкурсы: конкурсы на звание «Лучший трудовой отряд школьников» и «Лучший воспитатель», фотокросс «В объективе молодежи», конкурс видеороликов «Лето - это ТОШевская жизнь», «Музыкальный ТОШ–парад». В каждом из предложенных конкурсов были выявлены победители и номинанты, которые будут отмечены призами и подарками за свое креативное и позитивное творчество. На протяжении всего сезона для участников ТОШ были организованы семинары и тренинги профориентационной направленности, занятия в службе профилактики химических зависимостей. В течение трудового сезона школьники принимали активное участие в спортивных соревнованиях в рамках спартакиады ТОШ по различным видам спорта: кроссфит, мини-футбол, стритбол, дартс, волейбол и веселые старты. Уже стало традиционным и участие представителей ТОШ в праздновании Дня города и Дня металлурга. В этом году тошевцы Центрального района преодолевали полосу препятствий на стадионе «Заполярник», а в районе Талнах состязались в легкоатлетической эстафете на стадионе «Солнышко». Организацией летнего трудового сезона школьников занимались опытные педагоги и молодые специалисты, воспитатели и наставники, специалисты штабов ТОШ. Тошевское лето останется в памяти каждого норильского школьника, потрудившегося в этом году на благо нашего города, своей школы, своей семьи. Ребята получили позитивный опыт общения, приобщения к трудовой и хозяйственной деятельности, раскрыли многогранные способности и таланты, укрепили свое здоровье и нашли новых друзей. Торжественное закрытие и награждение по итогам 47-го сезона ТОШ состоится 18 августа 2017 года в 16.00 во Дворце культуры Заполярного филиала «Норникеля».

Просмотров:154 В этом году в ТОШах приняли участие 1133 старшеклассника в возрасте от 14 до 18 лет. При поддержке администрации города Норильска и Заполярного филиала «Норникеля» для ребят была организована трудовая, культурно-массовая и спортивная работа в период летних каникул.В этом году работодателями участников трудовых отрядов школьников стали 40 образовательных учреждений, подведомственных управлению общего и дошкольного образования, учреждения, подведомственные управлению по спорту, управлению по делам культуры и искусства, управлению социальной политики, информационный центр «Норильские новости» и городские организации.На протяжении всего трудового сезона ребята занимались озеленением газонов и пришкольных площадок, поливали и высаживали цветы в кабинетах, принимали участие в ремонте учреждения. Помогли школьники облагородить и территории учреждений культуры и спорта, поддержать порядок на улицах Центрального района, районов Талнах, Кайеркан, жилом образовании Оганер. Под руководством опытных воспитателей-наставников тошевцы занимались очисткой придворовых территорий, покраской поребриков и ограждений, посевом травы и высадкой кустарников на клумбах и газонах. В этом году ребята благоустраивали самые значимые для города места - площадь Памяти Героев, мемориальные комплексы «Черный тюльпан» и «Норильская Голгофа».Среди 66 отрядов ТОШ были проведены традиционные конкурсы: конкурсы на звание «Лучший трудовой отряд школьников» и «Лучший воспитатель», фотокросс «В объективе молодежи», конкурс видеороликов «Лето - это ТОШевская жизнь», «Музыкальный ТОШ–парад». В каждом из предложенных конкурсов были выявлены победители и номинанты, которые будут отмечены призами и подарками за свое креативное и позитивное творчество.На протяжении всего сезона для участников ТОШ были организованы семинары и тренинги профориентационной направленности, занятия в службе профилактики химических зависимостей.В течение трудового сезона школьники принимали активное участие в спортивных соревнованиях в рамках спартакиады ТОШ по различным видам спорта: кроссфит, мини-футбол, стритбол, дартс, волейбол и веселые старты.Уже стало традиционным и участие представителей ТОШ в праздновании Дня города и Дня металлурга. В этом году тошевцы Центрального района преодолевали полосу препятствий на стадионе «Заполярник», а в районе Талнах состязались в легкоатлетической эстафете на стадионе «Солнышко».Организацией летнего трудового сезона школьников занимались опытные педагоги и молодые специалисты, воспитатели и наставники, специалисты штабов ТОШ.Тошевское лето останется в памяти каждого норильского школьника, потрудившегося в этом году на благо нашего города, своей школы, своей семьи. Ребята получили позитивный опыт общения, приобщения к трудовой и хозяйственной деятельности, раскрыли многогранные способности и таланты, укрепили свое здоровье и нашли новых друзей.Торжественное закрытие и награждение по итогам 47-го сезона ТОШ состоится 18 августа 2017 года в 16.00 во Дворце культуры Заполярного филиала «Норникеля».