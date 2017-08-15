Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 августа 2017, 15:22



В Норильске стартовала всероссийская межведомственная акция «Помоги пойти учиться».

Как рассказала Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних (ОДН), подполковник полиции, ОДН сотрудничает со всеми учреждениями системы профилактики. «Каждое из них готовит свои пункты приема вещей. Сотрудники полиции организовали прием в подразделениях ОДН, в частности: в Центральном районе - Ленинский пр., 12, и ул. Ленинградская, 13а; в Кайеркане – ул. Надеждинская, 24; в Талнахе – ул. Строителей, 7. Все, кто желает оказать помощь, уже могут обращаться. Мы призываем норильчан откликнуться и проявить свою гражданскую позицию, помогая малообеспеченным семьям, - пояснила она. - Цель акции – помощь родителям и детям, которые по какой-либо причине не могут собрать принадлежности к учебному процессу (обувь, канцелярию, одежду, учебную литературу). Обычно горожане и сотрудники полиции собирают тетрадки в линию и клетку, ручки, краски, карандаши (простые и цветные), альбомы. Мы формируем это в файлы и вручаем семьям». Кроме того, 28 августа в ряде школ города пройдут родительские собрания, на которых сотрудники ОДН проконсультируют всех желающих по вопросам, возникающим в связи с подготовкой детей к школе. Собрания пройдут с 18.00 в школах № 36 (Талнах), № 17 и № 8 (Центральный район), в гимназии № 11 (Кайеркан). Отметим, что при проведении акции в прошлом году сотрудниками полиции была оказана помощь 100 семьям, 84 из них получили консультацию, а также разовую помощь в виде набора первоклассника и собранных вещей. «Число тех, кому удается помочь, из года в год разнится, но стараемся поддержать максимально большее число людей - каждый год оно зависит от того, насколько были активны и готовы прийти на помощь норильчане. В первую очередь обращаем внимание на детей, стоящих на профилактическом учете, но кроме них удается оказать помощь и многим другим семьям. Нередки случаи, когда семья малообеспеченная, но стесняется обращаться за вещами. Но об их положении знают соседи, и тогда обращаются они. Мы это всячески приветствуем», - отметила Ольга Курунина.

Просмотров:150 Акция проходит в городе уже на протяжении 15 лет. Традиционно она стартует 15 августа и проходит в два этапа – с 15 августа по 1 сентября и с 1 по 30 сентября.Как рассказала Ольга Курунина, начальник отделения по делам несовершеннолетних (ОДН), подполковник полиции, ОДН сотрудничает со всеми учреждениями системы профилактики. «Каждое из них готовит свои пункты приема вещей. Сотрудники полиции организовали прием в подразделениях ОДН, в частности: в Центральном районе - Ленинский пр., 12, и ул. Ленинградская, 13а; в Кайеркане – ул. Надеждинская, 24; в Талнахе – ул. Строителей, 7. Все, кто желает оказать помощь, уже могут обращаться. Мы призываем норильчан откликнуться и проявить свою гражданскую позицию, помогая малообеспеченным семьям, - пояснила она. - Цель акции – помощь родителям и детям, которые по какой-либо причине не могут собрать принадлежности к учебному процессу (обувь, канцелярию, одежду, учебную литературу). Обычно горожане и сотрудники полиции собирают тетрадки в линию и клетку, ручки, краски, карандаши (простые и цветные), альбомы. Мы формируем это в файлы и вручаем семьям».Кроме того, 28 августа в ряде школ города пройдут родительские собрания, на которых сотрудники ОДН проконсультируют всех желающих по вопросам, возникающим в связи с подготовкой детей к школе. Собрания пройдут с 18.00 в школах № 36 (Талнах), № 17 и № 8 (Центральный район), в гимназии № 11 (Кайеркан).Отметим, что при проведении акции в прошлом году сотрудниками полиции была оказана помощь 100 семьям, 84 из них получили консультацию, а также разовую помощь в виде набора первоклассника и собранных вещей.«Число тех, кому удается помочь, из года в год разнится, но стараемся поддержать максимально большее число людей - каждый год оно зависит от того, насколько были активны и готовы прийти на помощь норильчане. В первую очередь обращаем внимание на детей, стоящих на профилактическом учете, но кроме них удается оказать помощь и многим другим семьям. Нередки случаи, когда семья малообеспеченная, но стесняется обращаться за вещами. Но об их положении знают соседи, и тогда обращаются они. Мы это всячески приветствуем», - отметила Ольга Курунина.