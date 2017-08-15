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15 августа 2017, 16:33



В Норильске возбуждено очередное уголовное дело в отношении пьяного водителя.

В этот раз в отношении жителя Норильска возбуждено уже уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают горожан в случае употребления спиртных напитков не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирского транспорта.

Просмотров:153 В ночное время в Центральном районе Норильска сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Тойота» под управлением нетрезвого 31-летнего норильчанина. Как установили инспекторы ДПС, в прошлом году правонарушитель уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и получил 10 суток административного ареста. При этом мужчина вообще не имел водительского удостоверения.В этот раз в отношении жителя Норильска возбуждено уже уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают горожан в случае употребления спиртных напитков не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирского транспорта.