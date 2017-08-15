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15 августа 2017, 16:41



В Дудинке пройдет заключительный этап фестиваля семейного творчества. Награда участникам - билеты на гастрольный спектакль норильского театра.

В рамках этого конкурса командам предстоит пройти ряд испытаний: представить свою семью зрителям и жюри, создать коллекции модных костюмов из подручных материалов, выступить в дефиле и смастерить изделие декоративно-прикладного искусства. В фойе городского Дома культуры будет организована выставка домашних работ — стенгазет «С улыбкой и теплотой поздравим город родной» и изделий декоративно-прикладного искусства «В честь юбилея, с любовью». По итогам конкурсов будет определен победитель программы «Мастерская Заполярья». Все участники получат призы от организаторов фестиваля, а в дополнение к ним билеты для всей семьи на один из гастрольных спектаклей Норильского Заполярного театра драмы имени В. Маяковского. Семья-победитель фестиваля семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки», набравшая больше всего баллов, будет объявлена на праздновании 350-летнего юбилея Дудинки — 16 сентября.

Просмотров:133 19 августа в 15.00 в Дудинке состоится заключительный этап и закрытие фестиваля семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки» — семейная конкурсная программа декоративно-прикладного искусства «Мастерская Заполярья». В этом этапе, так же как и в предыдущих, будут принимать участие пять дудинских семей. При наличии хорошей погоды программа будет проводиться на Набережной площади, а если будет холодно или дождливо, мероприятие перенесут в фойе городского Дома культуры, сообщается на официальном сайте Дудинки.В рамках этого конкурса командам предстоит пройти ряд испытаний: представить свою семью зрителям и жюри, создать коллекции модных костюмов из подручных материалов, выступить в дефиле и смастерить изделие декоративно-прикладного искусства.В фойе городского Дома культуры будет организована выставка домашних работ — стенгазет «С улыбкой и теплотой поздравим город родной» и изделий декоративно-прикладного искусства «В честь юбилея, с любовью». По итогам конкурсов будет определен победитель программы «Мастерская Заполярья». Все участники получат призы от организаторов фестиваля, а в дополнение к ним билеты для всей семьи на один из гастрольных спектаклей Норильского Заполярного театра драмы имени В. Маяковского.Семья-победитель фестиваля семейного творчества «Папины дочки, мамины сыночки», набравшая больше всего баллов, будет объявлена на праздновании 350-летнего юбилея Дудинки — 16 сентября.