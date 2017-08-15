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15 августа 2017, 18:25



Нового главу Норильска выберут в сентябре

Документы для участия в конкурсе от кандидатов будут принимать в Городском совете с 25 августа по 15 сентября 2017 года. Промежуток длиной почти в месяц для приема документов взят из-за предстоящих выборов, которые пройдут 10 сентября этого года. По регламенту на эту процедуру отводится не более 15 дней. Лишняя неделя необходима для подведения итогов выборной компании и оформления всей необходимой документации. 18 сентября нового главу Норильмска определит конкурсная комиссия. Формируется она из шести человек. Три кандидатуры от Норильского городского Совета, предложенные Главой города Олегом Куриловым, утверждены на сессии, еще троих назначит губернатор Красноярского края.

Просмотров:145 Сегодня на завершающей сессии Горсовета депутаты определили дату проведения конкурса на замещение должности Главы города Норильска. Состоится он 18 сентября 2017 года.Документы для участия в конкурсе от кандидатов будут принимать в Городском совете с 25 августа по 15 сентября 2017 года. Промежуток длиной почти в месяц для приема документов взят из-за предстоящих выборов, которые пройдут 10 сентября этого года. По регламенту на эту процедуру отводится не более 15 дней. Лишняя неделя необходима для подведения итогов выборной компании и оформления всей необходимой документации. 18 сентября нового главу Норильмска определит конкурсная комиссия. Формируется она из шести человек. Три кандидатуры от Норильского городского Совета, предложенные Главой города Олегом Куриловым, утверждены на сессии, еще троих назначит губернатор Красноярского края.