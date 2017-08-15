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15 августа 2017, 18:26



Норильские депутаты отработали 39-ую заключительную сессию. Началась подготовка к новому политическому сезону

Так, например, депутатам, осуществляющим полномочия на постоянной основе и выборным должностным лицам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований, политической партией, участия в съезде, конференции, или общем собрании некой общественной организации и так далее). Раньше запрет распространялся на управление хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного и прочих кооперативов, ТСЖ и так далее). Также на сессии определили дату публичных слушаний, на которых будут обсуждаться изменения в Устав города. Их необходимо внести, чтобы привести главный документ Норильска в соответствие с краевым законодательством. Пройдут слушания 5 октября 2017 года в 18.00. В завершение заседания нынешний созыв определил начало работы нового депутатского корпуса, который норильчане выберут 10 сентября. Первая сессия намечена на 26 сентября. Закрывая сессию Глава города поблагодарил народных избранников за работу на благо норильчан и пожелал успехов в будущем.

Просмотров:131 На завершающей сессии присутствовало 27 депутатов городского совета. Кворум состоялся. Повестку, состоящую из 37 пунктов, утвердили единогласно. Большая часть вопросов носила технический характер - внесение изменений, уточнений и дополнений как в Устав города, так и в нормативно-правовые акты городских управлений, связанных с грядущими изменениями в структуре местного самоуправления. Принятие этих изменений не влечет увеличение расходов в бюджете.Так, например, депутатам, осуществляющим полномочия на постоянной основе и выборным должностным лицам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований, политической партией, участия в съезде, конференции, или общем собрании некой общественной организации и так далее). Раньше запрет распространялся на управление хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного и прочих кооперативов, ТСЖ и так далее).Также на сессии определили дату публичных слушаний, на которых будут обсуждаться изменения в Устав города. Их необходимо внести, чтобы привести главный документ Норильска в соответствие с краевым законодательством. Пройдут слушания 5 октября 2017 года в 18.00.В завершение заседания нынешний созыв определил начало работы нового депутатского корпуса, который норильчане выберут 10 сентября. Первая сессия намечена на 26 сентября.Закрывая сессию Глава города поблагодарил народных избранников за работу на благо норильчан и пожелал успехов в будущем.