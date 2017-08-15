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15 августа 2017, 18:36



В «красной» реке появится жизнь? Второй этап комплексного исследования рек Далдыкан и Амбарная завершился в эти дни Норильске

Красноярский научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов направил в Норильск своего специалиста, который совместно с представителями управления промышленного экологии Заполярного филиала провел в первой декаде августа ряд промежуточных исследований воды в реках Далдыкан и Амбарная. По словам руководителя научно-исследовательской работы института Юрия Перепелина, три этапа исследования рассчитаны на проведение весной-летом, летом и летом-осенью. Пробы для изучения берутся в верхнем, среднем и нижнем течениях рек. Чтобы определить динамику состояния жизнеобразующих факторов в воде, требуется три этапа, второй из которых завершен только что. По предварительным, пока официально не подтвержденным данным, признаки комфортной водной среды обнаружены в верхнем и нижнем течении реки Далдыкан, в среднем с этими показателями пока сложно. Однако исследования еще не завершены, и окончательные результаты будут известны по завершению всего комплекса работ. Впрочем, уже нынешний, второй этап работы на реках позволяет смотреть в перспективу с некоторым оптимизмом. «В реке Амбарной во время исследований нам удалось выявить не просто признаки жизни и комфортную водную среду для ее поддержания, а обнаружить рыбу. Это даже представители некоторых ценных пород – чир, например, и хариус. Но чтобы восстановить полностью естественный природный баланс водоемов по рыбе, потребуется еще не один год», - отметил Юрий Перепелин.

Просмотров:133 Исследования проводятся в рамках программы Норникеля, направленной на ликвидацию последствий производственной деятельности.Красноярский научно-исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов направил в Норильск своего специалиста, который совместно с представителями управления промышленного экологии Заполярного филиала провел в первой декаде августа ряд промежуточных исследований воды в реках Далдыкан и Амбарная.По словам руководителя научно-исследовательской работы института Юрия Перепелина, три этапа исследования рассчитаны на проведение весной-летом, летом и летом-осенью. Пробы для изучения берутся в верхнем, среднем и нижнем течениях рек. Чтобы определить динамику состояния жизнеобразующих факторов в воде, требуется три этапа, второй из которых завершен только что.По предварительным, пока официально не подтвержденным данным, признаки комфортной водной среды обнаружены в верхнем и нижнем течении реки Далдыкан, в среднем с этими показателями пока сложно. Однако исследования еще не завершены, и окончательные результаты будут известны по завершению всего комплекса работ.Впрочем, уже нынешний, второй этап работы на реках позволяет смотреть в перспективу с некоторым оптимизмом. «В реке Амбарной во время исследований нам удалось выявить не просто признаки жизни и комфортную водную среду для ее поддержания, а обнаружить рыбу. Это даже представители некоторых ценных пород – чир, например, и хариус. Но чтобы восстановить полностью естественный природный баланс водоемов по рыбе, потребуется еще не один год», - отметил Юрий Перепелин.