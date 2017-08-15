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15 августа 2017, 19:03



Вместо денег может получить срок. В Норильске будут судить продавца кинокафе за кражу дневной выручки

В ходе проверки стражи порядка установили, что меньше месяца назад предпринимательница взяла на испытательный срок 23-летнюю девушку на должность продавца. По договоренности с предпринимательницей, по завершению трудового дня из суммы выручки работница забирала свою ежедневную зарплату, а остальное должна была убирать в сейф. Однако в день, когда выручка оказалась больше обычной, злоумышленница сложила ее всю в свою сумку и ушла. После этого на работу больше не вышла и не стала отвечать на телефонные звонки работодателя. Диалог со злоумышленницей пришлось вести стражам порядка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь недобросовестной работнице грозит срок лишения свободы до двух лет. Расследование дела завершено, в ближайшее время за свои действия обвиняемая ответит перед судом, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:122 С заявлением о хищении выручки на сумму около 14 тысяч рублей в полицию обратилась владелица торговой точки по реализации продуктов питания, безалкогольных напитков и попкорна, расположенной в кинокомплексе.В ходе проверки стражи порядка установили, что меньше месяца назад предпринимательница взяла на испытательный срок 23-летнюю девушку на должность продавца. По договоренности с предпринимательницей, по завершению трудового дня из суммы выручки работница забирала свою ежедневную зарплату, а остальное должна была убирать в сейф. Однако в день, когда выручка оказалась больше обычной, злоумышленница сложила ее всю в свою сумку и ушла. После этого на работу больше не вышла и не стала отвечать на телефонные звонки работодателя.Диалог со злоумышленницей пришлось вести стражам порядка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь недобросовестной работнице грозит срок лишения свободы до двух лет.Расследование дела завершено, в ближайшее время за свои действия обвиняемая ответит перед судом, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.