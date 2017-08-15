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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:29 Норильск - единственный город в крае, который успешно решает вопрос обеспечения жильем детей-сирот
19:09 Норильские полицейские раскрыли крупную кражу с банковской карты
19:03 Вместо денег может получить срок. В Норильске будут судить продавца кинокафе за кражу дневной выручки
18:36 В «красной» реке появится жизнь? Второй этап комплексного исследования рек Далдыкан и Амбарная завершился в эти дни Норильске
18:26 Норильские депутаты отработали 39-ую заключительную сессию. Началась подготовка к новому политическому сезону
18:25 Нового главу Норильска выберут в сентябре
16:41 В Дудинке пройдет заключительный этап фестиваля семейного творчества. Награда участникам - билеты на гастрольный спектакль норильского театра.
16:33 В Норильске возбуждено очередное уголовное дело в отношении пьяного водителя.
15:22 В Норильске стартовала всероссийская межведомственная акция «Помоги пойти учиться».
15:17 Бойцы трудовых отрядов школьников подводят итоги летней работы. В Норильске завершается 47-й сезон ТОШ.
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