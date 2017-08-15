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15 августа 2017, 19:09



Норильские полицейские раскрыли крупную кражу с банковской карты

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Он был задержан оперативниками и дал признательные показания. Полицейские установили, что пин-код карты приятеля злоумышленник запомнил во время совместного посещения магазина. На протяжении нескольких дней во время распития с потерпевшим спиртного задержанный незаметно брал его карту, и, пользуясь моментом, обналичивал с нее денежные средства. Списание со счета пенсионер, имеющий проблемы со зрением, обнаружил только спустя несколько дней, когда начал пристально рассматривать информационные сообщения, приходившие от банка на сотовый телефон. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного вреда потерпевшему», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Ведется расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:129 61-летний пенсионер обратился в дежурную часть Кайеркана с сообщением о хищении с его банковской карты 88, 5 тысяч рублей.В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний знакомый потерпевшего. Он был задержан оперативниками и дал признательные показания.Полицейские установили, что пин-код карты приятеля злоумышленник запомнил во время совместного посещения магазина. На протяжении нескольких дней во время распития с потерпевшим спиртного задержанный незаметно брал его карту, и, пользуясь моментом, обналичивал с нее денежные средства. Списание со счета пенсионер, имеющий проблемы со зрением, обнаружил только спустя несколько дней, когда начал пристально рассматривать информационные сообщения, приходившие от банка на сотовый телефон.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного вреда потерпевшему», сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Ведется расследование. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.