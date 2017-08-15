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15 августа 2017, 19:29



Норильск - единственный город в крае, который успешно решает вопрос обеспечения жильем детей-сирот

До января 2013 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлялось вне очереди вторичное жилье по договору социального найма. Для получения жилья нужно было собрать пакет документов и обратиться в управление жилищного фонда. Но после изменений, внесенных в Закон Красноярского края «О защите прав ребенка» квартиры детям-сиротам стали предоставляться по договору найма специализированного жилого фонда. Решение о включении детей-сирот в список нуждающихся в предоставлении жилья и постановкой на учет принимается краевой комиссией при министерстве образования Красноярского края. Такие дети вносятся в особый реестр. «Благодаря местным депутатам, депутатам Законодательного собрания края, а также уполномоченной по правам ребенка Натальи Плотниковой в краевой закон, по которому ранее предоставлялись только денежные средства на приобретение жилья, были внесены изменения. - поясняет Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города по социальной политике. - И теперь закон позволяет тратить краевые средства как на приобретение жилья для детей-сирот, так и на ремонт квартир из специализированного жилого фонда. И если для приобретения жилья требуется около миллиона рублей, то на ремонт квартиры порядка 450 тысяч. Ремонтировать жилье из специализированного фонда не только выгоднее для краевой казны, но и позволяет Норильску быстрее и успешнее решать вопрос обеспечения жильем детей-сирот. К тому же в Норильске купить относительно новое жилье весьма проблематично». Наталья Плотникова в свою очередь отмечает, что такой механизм реализации закона значительно ускоряет процедуру обеспечения детей-сирот жильем и уже к моменту совершеннолетия большинство из них становятся хозяевами своих квартир. Для самого Николая получение ключей от собственного жилища из рук Главы города и поздравления от представителей власти стало полной неожиданностью. Свое новое жилище он будет обустраивать с опекунами и друзьями и уже сейчас думает о том, как использовать по максимуму каждый сантиметр жилплощади. S:\Главный фотоархив\2017\Люди\Дети\Глава вручает ключи сироте

Просмотров:140 До конца этого года свои квартиры получат 24 ребенка-сироты. На сегодняшний день отремонтировано уже восемь квартир, на четыре подготовлены договоры найма специализированного жилого фонда. Одним из счастливых обладателей своего жилья стал 18-летний Николай Захаров. Сегодня Глава города Олег Курилов торжественно вручил юноше ключи от квартиры. Градоначальник пожелал Николаю поскорее обжиться в новом жилище, успешно закончить политехнический колледж (сейчас юноша учится на третьем курсе), устроиться работать по выбранной специальности – «тепловые электрические станции», создать семью и положить начало новой династии норильчан.До января 2013 года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлялось вне очереди вторичное жилье по договору социального найма. Для получения жилья нужно было собрать пакет документов и обратиться в управление жилищного фонда. Но после изменений, внесенных в Закон Красноярского края «О защите прав ребенка» квартиры детям-сиротам стали предоставляться по договору найма специализированного жилого фонда. Решение о включении детей-сирот в список нуждающихся в предоставлении жилья и постановкой на учет принимается краевой комиссией при министерстве образования Красноярского края. Такие дети вносятся в особый реестр.«Благодаря местным депутатам, депутатам Законодательного собрания края, а также уполномоченной по правам ребенка Натальи Плотниковой в краевой закон, по которому ранее предоставлялись только денежные средства на приобретение жилья, были внесены изменения. - поясняет Наталья Коростелева, заместитель руководителя администрации города по социальной политике. - И теперь закон позволяет тратить краевые средства как на приобретение жилья для детей-сирот, так и на ремонт квартир из специализированного жилого фонда. И если для приобретения жилья требуется около миллиона рублей, то на ремонт квартиры порядка 450 тысяч. Ремонтировать жилье из специализированного фонда не только выгоднее для краевой казны, но и позволяет Норильску быстрее и успешнее решать вопрос обеспечения жильем детей-сирот. К тому же в Норильске купить относительно новое жилье весьма проблематично».Наталья Плотникова в свою очередь отмечает, что такой механизм реализации закона значительно ускоряет процедуру обеспечения детей-сирот жильем и уже к моменту совершеннолетия большинство из них становятся хозяевами своих квартир.Для самого Николая получение ключей от собственного жилища из рук Главы города и поздравления от представителей власти стало полной неожиданностью. Свое новое жилище он будет обустраивать с опекунами и друзьями и уже сейчас думает о том, как использовать по максимуму каждый сантиметр жилплощади.S:\Главный фотоархив\2017\Люди\Дети\Глава вручает ключи сироте