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16 августа 2017, 10:48



Футболисты МФК «Норильский никель» провели первые тренировки в Могилеве.

Утренняя тренировка носила характер скоростной и силовой направленности. Игроки работали по станциям. В тренировочном процессе футболистов также были задействованы игровые упражнения и работа над техникой. А на вечерней игровой тренировке футболисты приступили к работе с мячами, отрабатывая игровые упражнения в квадратах. Основной упор тренерский штаб команды сделал на контроле мяча, построении игры и отработке различных комбинаций.

Просмотров:148 Занятия прошли в центре олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта «Олимпиец», сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.Утренняя тренировка носила характер скоростной и силовой направленности. Игроки работали по станциям. В тренировочном процессе футболистов также были задействованы игровые упражнения и работа над техникой.А на вечерней игровой тренировке футболисты приступили к работе с мячами, отрабатывая игровые упражнения в квадратах. Основной упор тренерский штаб команды сделал на контроле мяча, построении игры и отработке различных комбинаций.