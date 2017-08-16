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16 августа 2017, 10:57

«Норникель» объявил промежуточные консолидированные финансовые результаты МСФО за первое полугодие 2017 года.


Консолидированная выручка за отчетный период увеличилась на 11% год-к-году до 4,2 млрд долл. США главным образом за счет роста цен на корзину металлов.
Показатель EBITDA сократился на 3% год-к-году до 1,7 млрд долл. США в основном за счет совокупного эффекта укрепления курса рубля и единовременного увеличения социальных расходов группы. При этом рентабельность EBITDA составила 41%, что по-прежнему является одним из самых высоких показателей в мировой горно-металлургической отрасли.
Объем капитальных вложений практически не изменился, составив 0,7 млрд долл. США. При этом компания сохраняет прогноз по капитальным затратам на весь 2017 год на уровне 2 млрд долл. США.
Чистый оборотный капитал увеличился до 0,8 млрд долл. США прежде всего за счет осуществления платежа ГК «Ростех» в первом полугодии 2017 года в рамках сделки по приобретению медесодержащего сырья.
Свободный денежный поток снизился на 17% год-к-году до 0,5 млрд долл. США в основном за счет разнонаправленной динамики изменения оборотного капитала, при этом соотношение свободного денежного потока к выручке составило 12%.
Соотношение чистого долга к показателю EBITDA увеличилось до 1,5 по состоянию на 30 июня 2017 года преимущественно вследствие выплаты промежуточных дивидендов за девять месяцев 2016 года в размере 1,2 млрд долл. США, а также роста оборотного капитала.
Во втором квартале 2017 года компания воспользовалась благоприятной рыночной конъюнктурой и разместила два выпуска еврооблигаций: на 1 млрд долл. США с купоном 4,1% годовых и на 0,5 млрд долл. США с купоном 3,85% годовых, что стало самыми низкими ставками для «Норникеля» на международном рынке капитала за всю историю публичных размещений компании.
24 января 2017 года совет директоров компании одобрил сделку по продаже CIS Natural Resources Fund до 39,32% доли в капитале читинского проекта. Закрытие сделки ожидается до конца текущего года.

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13:44   Енисейское пароходство планирует завершить доставку угля на Диксон к середине сентября. 12:59   В Норильске в ходе избирательной кампании начались активные встречи кандидатов с избирателями непосредственно по месту жительства.
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15:39   В Норильске полуторамесячную малышку, пострадавшую от побоев отца, готовят к переводу в детскую городскую больницу. 15:27   Норильчане снова встретятся с участниками арктической экспедиции. Двое отважных путешественников добрались до Диксона.
14:57   В Норильске, в жилом образовании Оганер, наконец-то появится долгожданная библиотека семейного чтения. 14:21   В норильском храме Рождества Ионна Предтечи весь первый день Успенского поста освящают мед.
14:17   Норильские депутаты готовятся к заключительной сессии. Комиссия по бюджету и собственности подготовила к утверждению ряд вопросов. 13:46   МФК «Норильский никель» отправился в Беларусь на второй учебно-тренировочный сбор.
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10:17   Сою и пальмовое масло возьмут под контроль. 10:10   Сегодня у православных верующих начался Успенский пост.
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 11 августа 2017 
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