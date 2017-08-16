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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:24 Площадь Портовиков в Дудинке получила официальный статус. Реконструкция и благоустройство площади за счет средств «Норникеля» завершат к 1 сентября.
18:16 Жители Норильска могут получить вознаграждение за добровольную сдачу оружия. В городе продолжается операция «Оружие».
17:57 Жителя Норильска будут судить за двойную кражу с банковской карты, совершенную с использованием чужого телефона.
17:41 В Дудинском порту грузчик украл вещи из коммерческого груза. Теперь мужчина будет отвечать перед судом.
17:00 На заключительной сессии горсовета депутаты приняли корректировки в бюджет Норильска на 2017 год.
16:40 На сайте «Заполярной правды» открыто новое онлайн-голосование. Норильчан просят выразить свое отношение к началу нового учебного года, которое уже не за горами.
15:51 В Норильске возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего женщину-пешехода.
14:43 В Норильске стала известна программа празднования Дня шахтера.
14:11 Я б в спасатели пошел… В Норильске на базе школы № 31 открыт набор 10-классников в класс «МЧС-резерв».
12:06 Пресс-секретарь главы Красноярского края ушел в отставку.
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