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16 августа 2017, 11:20



Таймырские оленеводы принимают участие во всемирном конгрессе.

В ходе работы конгресса российская делегация представит несколько докладов. Так, директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктор Югай выступит с информацией об особенностях оленеводства на Ямале, переработке мяса северных оленей и мерах безопасности, принятых после вспышки сибирской язвы 2016 года. Таймыр на конгрессе представит Артем Яр, потомственный оленевод из носковской тундры. Он расскажет участникам конгресса о своем опыте ведения домашнего оленеводства, а также расскажет о своих подходах в решении задач, стоящих перед отраслью. «Со своей семьей я кочую по носковской тундре уже более 10 лет. Когда только начинал заниматься оленеводством, в моем стаде было всего 60 голов. Сейчас оно выросло до 300. У нас большой опыт в этом деле, поэтому обо всех удачах и неудачах, проблемах и достижениях знаем, что называется, не понаслышке. Я буду рад поделиться своими знаниями с участниками конгресса и узнать об опыте других регионов и стран», — сказал Яр. Также в ходе конгресса запланированы выезды на природу — в национальный парк Швеции, участие российских оленеводов в чемпионате по метанию аркана, выставке прикладного искусства и детских рисунков. Продлится конгресс до 20 августа. Напомним, Всемирный конгресс оленеводов проводится один раз в четыре года. Предыдущий проходил в 2013 году в Китае.

Просмотров:155 Сегодня в селе Йокмосс на севере Швеции открывается Всемирный конгресс оленеводов. Нашу страну на нем представляют оленеводы из Арктики и Сибири, где распространено традиционное оленеводство. Своих представителей на конгресс отправили Амурская, Иркутская и Мурманская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Бурятия, Якутия, Тува, Хабаровский и Красноярский края - в общей сложности около 80 человек, - сообщает Лента. ру.В ходе работы конгресса российская делегация представит несколько докладов. Так, директор департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯНАО Виктор Югай выступит с информацией об особенностях оленеводства на Ямале, переработке мяса северных оленей и мерах безопасности, принятых после вспышки сибирской язвы 2016 года.Таймыр на конгрессе представит Артем Яр, потомственный оленевод из носковской тундры. Он расскажет участникам конгресса о своем опыте ведения домашнего оленеводства, а также расскажет о своих подходах в решении задач, стоящих перед отраслью.«Со своей семьей я кочую по носковской тундре уже более 10 лет. Когда только начинал заниматься оленеводством, в моем стаде было всего 60 голов. Сейчас оно выросло до 300. У нас большой опыт в этом деле, поэтому обо всех удачах и неудачах, проблемах и достижениях знаем, что называется, не понаслышке. Я буду рад поделиться своими знаниями с участниками конгресса и узнать об опыте других регионов и стран», — сказал Яр.Также в ходе конгресса запланированы выезды на природу — в национальный парк Швеции, участие российских оленеводов в чемпионате по метанию аркана, выставке прикладного искусства и детских рисунков. Продлится конгресс до 20 августа.Напомним, Всемирный конгресс оленеводов проводится один раз в четыре года. Предыдущий проходил в 2013 году в Китае.