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16 августа 2017, 11:57



В краевом УГИБДД новый руководитель.

Алексей Членов родился в с. Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края в 1976 году, окончил Сибирский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с 1997 года в ГАИ с инспектора ДПС отдельного батальона ДПС ГАИ УВД г. Красноярска. Имеет медаль «За отличие в службе» трех степеней, медаль «За доблесть в службе», «85 лет ДОСААФ России», а также медаль «За боевое содружество».

Просмотров:169 С октября 2016 года у УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю не было руководителя. Обязанности начальника исполнял подполковник полиции Алексей Членов. Он же, согласно приказу министра внутренних дел России, и назначен на должность главного дорожного полицейского края, сообщает НИА-Красноярск.Алексей Членов родился в с. Новая Солянка Рыбинского района Красноярского края в 1976 году, окончил Сибирский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел начал с 1997 года в ГАИ с инспектора ДПС отдельного батальона ДПС ГАИ УВД г. Красноярска.Имеет медаль «За отличие в службе» трех степеней, медаль «За доблесть в службе», «85 лет ДОСААФ России», а также медаль «За боевое содружество».