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16 августа 2017, 12:06



Пресс-секретарь главы Красноярского края ушел в отставку.

Начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Геннадий Климик покинул пост по собственному желанию. По информации «НИА-Красноярск», теперь он будет работать в одной из крупных компаний края – РН «Ванкор». Временно исполнять обязанности пресс-секретаря Виктора Толоконского будет Николай Базаров.

Просмотров:171 Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Красноярского края 14 августа, сообщает НИА-Красноярск.Начальник управления пресс-службы губернатора и правительства региона Геннадий Климик покинул пост по собственному желанию.По информации «НИА-Красноярск», теперь он будет работать в одной из крупных компаний края – РН «Ванкор».Временно исполнять обязанности пресс-секретаря Виктора Толоконского будет Николай Базаров.