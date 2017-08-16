Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 августа 2017, 14:11



Я б в спасатели пошел… В Норильске на базе школы № 31 открыт набор 10-классников в класс «МЧС-резерв».

К кандидатам в МЧС-резерв предъявляются высокие требования по успеваемости, занятиям спортом и дисциплине. Поступившие на этот профиль будут носить форменную одежду и заниматься по особому учебному плану с изучением профильной математики (6 часов в неделю), профильной физики (5 часов в неделю) с обязательным посещением спортивного кружка и т. д. Учебный план дополнительного образования для учеников такого класса предполагает профессионально ориентированные элективные курсы по спасательному и пожарному делу (с выездами «в поля»), оказанию первой медицинской помощи, психологической подготовкой спасателей, основам выживания, управления транспортным средством и т. д. Прием документов в комиссию по индивидуальному отбору ребят, поступающих в необычный 10-й класс при 31-й школе, проводится до 25 августа. Подано уже 27 заявлений, из них треть – от девочек, у нескольких будущих эмчеэсников – свидетельства об окончании 9 классов с отличием и почти у всех – достаточно высокие достижения в том или ином виде спорта.

Просмотров:158 «МЧС-класс» - очередное профессионально оринтированное направление в Норильске по углубленной подготовке детей к высшей школе и к успешной карьере. Открытие МЧС-класса проходит при поддержке управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, управления по спорту и туризму, а также Норильского государственного индустриального института, где, кстати, с будущего года (по согласованию с Сибирской спасательной академией) откроются новые специальности в этом направлении.К кандидатам в МЧС-резерв предъявляются высокие требования по успеваемости, занятиям спортом и дисциплине. Поступившие на этот профиль будут носить форменную одежду и заниматься по особому учебному плану с изучением профильной математики (6 часов в неделю), профильной физики (5 часов в неделю) с обязательным посещением спортивного кружка и т. д. Учебный план дополнительного образования для учеников такого класса предполагает профессионально ориентированные элективные курсы по спасательному и пожарному делу (с выездами «в поля»), оказанию первой медицинской помощи, психологической подготовкой спасателей, основам выживания, управления транспортным средством и т. д.Прием документов в комиссию по индивидуальному отбору ребят, поступающих в необычный 10-й класс при 31-й школе, проводится до 25 августа. Подано уже 27 заявлений, из них треть – от девочек, у нескольких будущих эмчеэсников – свидетельства об окончании 9 классов с отличием и почти у всех – достаточно высокие достижения в том или ином виде спорта.