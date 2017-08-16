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День Города


Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
16 августа 2017, 14:43

В Норильске стала известна программа празднования Дня шахтера.


День шахтера приходится на последнее воскресенье августа. В Норильске праздник будет отмечаться с 25-го по 27-е число. На эти дни составлена обширная программа.
25 августа в Доме культуры комбината планируется торжественная церемония награждения работников предприятий группы «Норникель», там же вечером пройдет праздничный концерт.
Основные же мероприятия пройдут в рудной столице.
«В субботу откроется выставка производственной техники, где будет представлено четыре единицы подземной техники, в том числе буровая и вспомогательная. Она вся новая, поступила в работу в этом году»,- рассказал Василий Трохов, заместитель начальника управления корпоративных проектов ЗФ «Норникеля».
26 августа в 14.30 на площади Горняков начнут работу интерактивные площадки. Там же пройдет акция «Хорошее настроение», подготовленная КДЦ им. В. Высоцкого. С 14.30 до 17.00 каждый желающий сможет поздравить своих родных и близких, работающих на рудниках Большого Норильска.
Торжественное открытие праздника запланировано на 15.00: на главной сценической площадке начнется торжественная праздничная программа «Покорителям недр – слава!». Перед горняками выступят творческие коллективы КДЦ им. В. Высоцкого, ЦВР Талнаха, музыканты-преподаватели ТДШИ, воспитанники детских садов.
В 15.30 выступят гастролеры – в этом году это будет «Город 312». Затем начнется развлекательная программа для детей и взрослых, где каждый желающий сможет найти себе занятие по душе: в 16.30 состоится игровая программа для взрослых и детей «Горняцкая семья – папы, мамы, дочки, сыновья», в которой все участники пройдут «Шахтерскую эстафету» и самый вкусный конкурс «Шахтерский припарок». Все участники и победители игровой программы получат шахтерские сувениры.
«Мы надеемся, что праздник будет ярким, лишь бы не подвела погода. Ожидается и сюрприз – два года назад в Талнахе выступал ансамбль песни и пляски Краснознаменного Северного флота (г. Североморск), в этом году он повторит свое выступление – в субботу в 17.00. Праздничную программу продолжит дискотека, которая начнется в 18.30, с участием MC #АлексейАнатольевич и DJ AMBA», - рассказала Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства.
В воскресенье праздничная площадка откроется и в Центральном районе. С 16.00 до 17.00 выступят творческие коллективы города, на 17.00 запланирован концерт «Город 312». В следующем часе начнется развлекательная программа, а с 19.00 до 20.00 на Комсомольской площади пройдет кинопоказ под открытым небом.
«В этот день совпадает два праздника – День шахтера и День российского кино. Как мы и обещали после ягодного фестиваля, где был апробирован кинофестиваль под открытым небом, он будет повторен. Мы всех приглашаем, в программе четыре короткометражных фильма российских молодых режиссеров, эти фильмы являются участниками IV Всемирного Фестиваля уличного кино. Если практика покажет, что это пользуется спросом, мы будем ее продолжать, продумав дополнительно место. При плохой погоде мы не планируем сворачивать площадки, но если изменения в программе все же будут, оперативно информируем горожан», - пояснила Ирина Субочева.
Помимо этого на День шахтера запланирован крупный спортивный блок. В субботу, 26 августа, с 12.00 на стадионе «Солнышко» пройдет турнир по футболу, организаторы обещают, что он состоится при любой погоде. Также запланированы соревнования по стритболу и пляжному волейболу (в случае дождя они будут перенесены в КОЦ «Талнах»). Параллельно с 13.00 на площади Горняков состоятся силовые соревнования по гирям, поучаствовать смогут все желающие.

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