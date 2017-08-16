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16 августа 2017, 15:51



В Норильске возбуждено уголовное дело против водителя, сбившего женщину-пешехода.

В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в городскую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки находился в трезвом состоянии. Потерпевшая же получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в медицинском учреждении. Уголовное дело возбуждено согласно ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:134 Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 августа на улице Орджоникидзе в Центральном районе Норильска. Из материалов, собранных инспекторами ГИБДД, следует, что 59-летний водитель автомобиля «Мицубиси» проявил невнимательность к дорожной обстановке, не принял меры к снижению скорости вплоть до полной остановки транспортного средства и при повороте допустил наезд на 77-летнюю женщину-пешехода, которая пыталась перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода.В результате ДТП пострадавшая получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в городскую больницу. По данным инспекторов ГИБДД, в момент дорожно-транспортного происшествия водитель иномарки находился в трезвом состоянии. Потерпевшая же получила тяжелые травмы и впоследствии скончалась в медицинском учреждении.Уголовное дело возбуждено согласно ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.