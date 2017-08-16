Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 августа 2017, 16:40



На сайте «Заполярной правды» открыто новое онлайн-голосование. Норильчан просят выразить свое отношение к началу нового учебного года, которое уже не за горами.

Вопрос на сайте звучит просто: "Для вас подготовка к школе - это: а) очередной удар по кошельку; б) мероприятие, которое так или иначе сплачивает семью; в) вовсе не событие, такой проблемы нет. Приглашаем принять участие в опросе по ссылке: http://gazetazp.ru/golos/.

Просмотров:125 На дворе середина августа, и в преддверии 1 сентября наше издание, которое отслеживает не только новости, касающиеся образования, но и настроение жителей по тому или иному вопросу, желает узнать у норильчан-родителей о том, какого рода хлопоты доставляет им школьный сезон.Вопрос на сайте звучит просто: "Для вас подготовка к школе - это:а) очередной удар по кошельку;б) мероприятие, которое так или иначе сплачивает семью;в) вовсе не событие, такой проблемы нет.Приглашаем принять участие в опросе по ссылке: http://gazetazp.ru/golos/.