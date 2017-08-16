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16 августа 2017, 17:00



На заключительной сессии горсовета депутаты приняли корректировки в бюджет Норильска на 2017 год.

Вносятся изменения в финансирование восьми муниципальных программ. Так, 100 миллионов рублей предлагается направить на обеспечение дополнительных компенсационных выплат. Более 50 миллионов рублей планируется направить на ремонты объектов муниципальной собственности и жилищного фонда. Источником дополнительных расходов в основном является экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате конкурсных процедур. Кроме того, в данной корректировке отражаются дополнительные доходные источники от реализации муниципального имущества и от продажи земельных участков на основании фактических поступлений. Этот объем составляет 54,4 миллиона рублей. Таким образом, после проведенной корректировки доходы составили 16 миллиардов 870 миллионов 300 тысяч рублей, а расходы 18 миллиардов 485 миллионов 900 тысяч рублей. Дефицит остается неизменным.

Просмотров:111 Необходимость корректировки бюджета муниципального образования вызвана изменением доходов и расходов в связи с уточнением налоговых и неналоговых поступлений; перераспределением бюджетных ассигнований между подпрограммами муниципальных программ, а также с целью эффективного использования имеющихся бюджетных средств, пояснила начальник финансового управления администрации Норильска Инна Закирьяева.Вносятся изменения в финансирование восьми муниципальных программ. Так, 100 миллионов рублей предлагается направить на обеспечение дополнительных компенсационных выплат. Более 50 миллионов рублей планируется направить на ремонты объектов муниципальной собственности и жилищного фонда. Источником дополнительных расходов в основном является экономия бюджетных средств, образовавшаяся в результате конкурсных процедур. Кроме того, в данной корректировке отражаются дополнительные доходные источники от реализации муниципального имущества и от продажи земельных участков на основании фактических поступлений. Этот объем составляет 54,4 миллиона рублей. Таким образом, после проведенной корректировки доходы составили 16 миллиардов 870 миллионов 300 тысяч рублей, а расходы 18 миллиардов 485 миллионов 900 тысяч рублей. Дефицит остается неизменным.